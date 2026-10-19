Simeone si sblocca in campionato e trascina il Torino alla vittoria sul Parma. Approccio perfetto della squadra di Abate: al 4' il Cholito finalizza al volo una splendida azione avviata da un esterno di Braganca e rifinita da un cross perfetto di Belghali. Passano venti minuti e un tiro deviato dell'argentino diventa buono per il colpo di testa da due passi di Adams. Nella ripresa Simeone completa l'opera con un bolide di destro sotto l'inrocio

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