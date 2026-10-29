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Serie AGiornata 9 - giovedì 29 ottobre 2026Giornata 9 - gio 29 ott
Fine
Fiorentina
Njie A. 53'João Mário 61'
2 - 2
Atalanta
De Ketelaere C. 41'Zalewski N. 74'
Fiorentina
Njie A. 53'João Mário 61'
2 - 2 Atalanta
De Ketelaere C. 41'Zalewski N. 74'
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Fiorentina-Atalanta 2-2: video, gol e highlights

Finisce in parità il match del Franchi e un punto a testa per Fiorentina e Atalanta che non cambia di molto la situazione di entrambe. Termina 2-2 una gara intensa: la squadra di Sarri la sblocca al 41' con De Ketelaere, ma a inizio ripresa in 8' tra il 53' e il 61' prima Njie e poi Joao Mario la ribaltano. L'Atalanta non ci sta ed attacca trovando la rete del pari definitivo con Zalewski

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