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Serie AGiornata 9 - giovedì 29 ottobre 2026Giornata 9 - gio 29 ott
Fine
Frosinone
Cichella M. 25'Calò G. 45' + 1' (Rig.)Raimondo A. 59'Bîrligea D. 72', 90' + 4'
5 - 1
Lecce
Monteiro J. 82'
Frosinone
Cichella M. 25'Calò G. 45' + 1' (Rig.)Raimondo A. 59'Bîrligea D. 72', 90' + 4'
5 - 1 Lecce
Monteiro J. 82'
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Frosinone-Lecce 5-1: Alvini tiene il ritmo delle grandi. Doppietta di Birligea

Per la terza volta in tre gare consecutive, la squadra di Alvini segna almeno quattro gol. Il Frosinone batte il Lecce 5-1 e continua a pensare in grande, al sesto posto della classifica. Padroni di casa in vantaggio al 25' con Cichella e prima del break arriva il raddoppio di Calò su rigore. Il Lecce prova a reagire ma Raimondo indirizza la gara definitivamente. Al 72' e al 94' doppietta di Birligea. Monteiro rende meno amaro il punteggio per i giallorossi

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