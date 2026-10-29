Per la terza volta in tre gare consecutive, la squadra di Alvini segna almeno quattro gol. Il Frosinone batte il Lecce 5-1 e continua a pensare in grande, al sesto posto della classifica. Padroni di casa in vantaggio al 25' con Cichella e prima del break arriva il raddoppio di Calò su rigore. Il Lecce prova a reagire ma Raimondo indirizza la gara definitivamente. Al 72' e al 94' doppietta di Birligea. Monteiro rende meno amaro il punteggio per i giallorossi

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