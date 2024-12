Bernardeschi è intervenuto in vista della partita tra Juventus e Fiorentina, oggi alle 18 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. L'attaccante del Toronto FC ha parlato dell'attuale situazione in classifica delle sue ex squadre e, in particolar modo, di Kean e Vlahovic: "Non mi aspettavo la Fiorentina così in alto; Moise ha sofferto tanto, ma si merita tutta questa consapevolezza nuova". In merito al giocatore serbo: "Dusan deve stare tranquillo, è forte e lo sta dimostrando con i numeri. C'è sempre quel velo di puntare il dito contro di lui, ma è trai primi tre per il maggior numero di gol in Serie A nell'anno solare".

PROBABILI JUVENTUS-FIORENTINA