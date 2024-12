Secondo big match di giornata. Allo Stadium va in scena Juventus-Fiorentina. Thiago Motta manda in campo Mbangula dal 1' e non Yildiz. McKennie ancora da terzino sinistro, gioca Savona con Gatti e Kalulu. Palladino schiera Sottil a sinistra, Kean riferimento offensivo. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD