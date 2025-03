Domani, 21 marzo, ci sarà un incontro tra la proprietà della Juventus e la prima linea dirigenziale della società bianconera. Si tratta di un appuntamento fissato già da tempo e non di emergenza. Ma sicuramente sarà un momento molto importante di confronto con vista sul futuro. Ci saranno temi di finanza (e non di campo) al centro della riunione. La Juventus, infatti, deve ritrovare l’equilibrio di bilancio (su cui sta lavorando con profitto) senza perdere in competitivitá

