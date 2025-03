Nell’allenamento del giovedì, rientrati anche gli ultimi nazionali Taremi e Asllani: gli indisponibili sono Lautaro, Dumfries, Zielinski e Bastoni (quest’ultimo squalificato) ma per Inzaghi arrivano buone notizie da De Vrij e Zalewski, che hanno svolto parte dell’allenamento in gruppo. Se i progressi dell’olandese (che ha saltato l’Atalanta per un infiammazione al ginocchio) e del polacco (out le ultime tre gare per risentimento) saranno confermati anche domani, entrambi potrebbero essere convocati per andare in panchina con l’Udinese (si gioca domenica alle 18)

PAVARD: "INTER, TRIPLETE ANCORA POSSIBILE"