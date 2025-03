"Ho vinto tanto, ma voglio vincere ancora". Benjamin Pavard non si tira indietro e rilancia le ambizioni personali e dell'Inter in visti di un finale di stagione che vede i nerazzurri ancora in lotta su tre fronti. "Abbiamo perso punti, ma siamo dove volevamo stare - ha raccontato il francese in un'intervista alla Gazzetta dello Sport -, in corsa su tutto e avanti in campionato. Vincere a Bergamo è stato importante. Confermarsi campioni è difficile, con avversari forti come Napoli e Atalanta, ma anche l'anno scorso era dura. Il Triplete è possibile: bisogna mantenere questo spirito fino alla fine e poi si vedrà. Non rinuncio a nessun trofeo, gioco per questo e non ne ho mai abbastanza. Atteggiamento diverso tra A e Champions? Non è vero, ma è impossibile stare sempre al 100% con questi ritmi infernali. Non siamo macchine, in futuro se ne dovrà parlare perché così, alla lunga, non è sostenibile".