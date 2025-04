Un vero e proprio bagno di folla per la Roma di Claudio Ranieri nell'allenamento aperto al pubblico e svolto al campo Tre Fontane. Esauriti in un'ora i tremila biglietti messi a disposizione per assistere alla seduta della squadra giallorossa complice anche la chiusura delle scuole per le festività della Pasqua. I giocatori prima di scendere in campo hanno firmato autografi ai tanti bambini che li aspettavano in fila all'arrivo del pullman. Nel video il racconto di questa giornata speciale per i tifosi giallorossi con tutti i calciatori presenti tranne gli infortunati Dybala e Saud e Gollini, Dovbyk ed El Shaarawy che sono rimasti a Trigoria per svolgere un allenamento differenziato