Maignan è tornato ad allenarsi dopo il trauma cranico subito a Udine e i 7 giorni di stop da rispettare, come previsto dal protocollo Uefa per questo tipo di infortuni. Il portiere è tornato a lavorare in gruppo a ritmo pieno, è recuperato e ha ottime possibilità di giocare contro l'Atalanta (match in programma domenica 20 aprile alle 20:45 a San Siro). Buone notizie anche per Gimenez, rimasto fuori 13 giorni dopo la botta alla zona addominale subita contro la Fiorentina: anche lui è pienamente recuperato ed è tornato a lavorare con il gruppo, proprio nel giorno del suo 24° compleanno. Il messicano è a disposizione, ma partirà dalla panchina con l'Atalanta

