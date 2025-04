L'allenatore dell'Atalanta nel pre-partita: "Toloi e Kossounou non sono al meglio, questo è l'unico motivo per cui gioca De Roon in difesa. In particolare Kossounou arriva da un lungo infortunio, mi auguro di poterli fare entrare. La classifica? Noi siamo lì, pensiamo al nostro percorso che passa da questa partita come dalle prossime. Finora è stato un campionato straordinario come in Europa, ci sono poche squadre in pochi punti. Il calendario lo conosciamo a memoria, sappiamo cosa bisogna fare. La vittoria col Bologna dà ancora più valore visto quanto hanno appena fatto con l'Inter"