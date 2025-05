Arrivano buone notizie in casa Juventus: Gleison Bremer è tornato a lavorare con il pallone sul campo dopo l'infortunio al ginocchio che lo ha tenuto a lungo fuori dal terreno di gioco. Il brasiliano punta a far parte della lista dei convocati bianconeri per il Mondiale per club. Intanto continua l'emergenza in difesa con le squalifiche di Kalulu e Savona e con Kelly non al meglio ma probabilmente convocato. L'idea di Tudor è quella di arretrare Locatelli sulla linea difensiva e schierare a centrocampo Douglas Luiz. Torna dalla squalifica anche Yildiz

