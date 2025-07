Per i 56 anni dell'allenatore campione d'Italia, nato il 31 luglio del 1969,è stata preparata una sorpresa ad Antonio Conte: dei fuochi d'artificio, in pieno giorno, nel ritiro di Castel di Sangro, dove la squadra sta continuando la preparazione della nuova stagione, che vedrà il ritorno in Champions. Accompagnato da Oriali, Conte è stato accolto dal grande entusiasmo dei tifosi

OSIMHEN AL GALATASARAY, E' UFFICIALE