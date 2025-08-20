Esplora tutte le offerte Sky
Milan, Gimenez al posto di Leao con la Cremonese

Serie A

Non ci sarà Leao per la prima di campionato del Milan contro la Cremonese. Il calciatore portoghese, uscito al 17' del match di Coppa Italia contro il Bari, martedì mattina si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato un trauma elongativo al polpaccio destro. Al suo posto dovrebbe giocare Santiago Gimenez. Intanto, doppio allenamento per i rossoneri nella giornata di oggi. Presente anche Tare che ha assistito alla seduta con Gattuso e la delegazione azzurra. Leggero affaticamento per Chukwueze che però contro la Cremonese ci sarà

SERIE A, GLI INDISPONIBILI DELLA 1^ GIORNATA

