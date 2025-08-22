Milan e Cremonese hanno pareggiato le ultime due sfide in Serie A nella stagione 2022/23 (0-0 allo Zini l’8 novembre 2022 e 1-1 al Meazza il 3 maggio 2023), solo contro Atalanta (tre tra il 1995 e il 2022) e Udinese (quattro tra il 1989 e il 1994) i grigiorossi hanno pareggiato più match consecutivi nel massimo campionato