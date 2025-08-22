Milan e Cremonese hanno pareggiato le ultime due sfide in Serie A nella stagione 2022/23 (0-0 allo Zini l’8 novembre 2022 e 1-1 al Meazza il 3 maggio 2023), solo contro Atalanta (tre tra il 1995 e il 2022) e Udinese (quattro tra il 1989 e il 1994) i grigiorossi hanno pareggiato più match consecutivi nel massimo campionato
Debutto in panchina per Allegri, che schiera Modric titolare a centrocampo. Panchina iniziale per gli altri nuovi Ricci e Jashari. Davanti non c'è l'infortunato Leao: ecco Gimenez affiancato da Saelemaekers e Pulisic. Privo degli squalificati Vazquez, Valoti e Barbieri, Nicola punta sulla coppia Okereke-Bonazzoli e si affida all'ex rossonero Terracciano. Diretta alle 20.45 sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (4-3-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Estupinian; Loftus-Cheek, Modric, Fofana; Saelemaekers, Gimenez, Pulisic. All. Allegri
CREMONESE (3-5-2): Audero; F. Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Okereke, Bonazzoli. All. Nicola
Milan-Boniface, la decisione nelle prossime ore
Dopo il supplemento di visite mediche
Le scelte di Nicola
Non ci sono gli squalificati Vazquez, Valoti e Barbieri, ecco perché in attacco gioca Okereke (e non De Luca) accanto a Bonazzoli. Spazio all'ex Filippo Terracciano, panchina iniziale invece per Bondo scalzato da Grassi. Maglie da titolari anche per gli altri nuovi acquisti Zerbin, Pezzella, Baschirotto e Audero
Le scelte di Allegri
Assente per squalifica in Coppa Italia, il nuovo allenatore debutta in panchina a San Siro e punta subito su Modric: l'ex Real Madrid è titolare a centrocampo con Loftus-Cheek e Fofana, panchina iniziale per gli altri nuovi Ricci e Jashari. In attacco non c'è l'infortunato Leao: ecco Gimenez insieme a Saelemaekers e Pulisic. Vanno in panchina anche altre new entry come De Winter, Athekame e Pietro Terracciano
Dopo l'esordio in Coppa Italia, il campionato del Milan inizia a San Siro. Debutto in panchina per Massimiliano Allegri, tornato in rossonero e pronto a rilanciare la squadra a partire dalla sfida contro la Cremonese. Tanti volti nuovi sia nel Milan che nella neopromossa, che ritrova la Serie A dopo due anni
Dove vedere Milan-Cremonese
Allegri show: "Speriamo di non fare danni... "
Anche battute e sorrisi da parte di Max nella conferenza pre-partita
Allegri: "Nel Milan deve regnare l'equilibrio"
L'allenatore rossonero ha parlato alla vigilia dell'esordio in campionato
Allegri: 'Nel Milan deve regnare l'equilibrio'
Il Milan ha vinto sette delle otto gare casalinghe contro la Cremonese in Serie A (1 pareggio), solo contro la Juventus (otto su otto) i grigiorossi hanno registrato più sconfitte in trasferta nel torneo (a quota sette anche contro Lazio e Napoli)
Milan e Cremonese si affronteranno alla 1^ giornata di Serie A per la prima volta nel torneo; le due formazioni infatti non si erano mai incrociate prima della terza giornata nel massimo campionato
Il Milan ha vinto quattro delle ultime cinque partite all’esordio stagionale in Serie A, pareggiando però quella più recente, 2-2 lo scorso 17 agosto contro il Torino; i rossoneri non registrano più pareggi consecutivi nel primo match stagionale di campionato dal biennio 2004/05 - 2005/06 (contro Livorno e Ascoli in quel caso)
La Cremonese ha sempre perso alla prima giornata di Serie A (8/8, sempre in trasferta) e tra le squadre con il 100% di sconfitte in questo turno è quella che ha partecipato a più campionati, almeno cinque più di ogni altra
La Cremonese, che ha sconfitto lo Spezia nella finale playoff della scorsa stagione, ha conquistato la sesta promozione dalla Serie B alla Serie A, la seconda nell’era dei tre punti a vittoria, dopo quella del 2021/22 (2° posto in quel caso)
Il Milan è la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio (22) nella scorsa stagione di Serie A. Dall’altra parte solo Spezia e Catanzaro (entrambi 17) hanno ottenuto più punti della Cremonese (14 come il Modena) dopo essere andati sotto nel punteggio nella regular season della Serie B 2024/25
Dal suo arrivo in Italia nel 2023/24, Christian Pulisic è l’unico giocatore della Serie A con almeno 30 gol e 20 assist tra tutte le competizioni (33 gol, 20 assist per lui). L’americano ha collezionato esattamente 50 presenze in ciascuna delle sue due stagioni al Milan andando in doppia cifra sia di reti che di assist in entrambe (15 gol, 10 assist nel 2023/24 e 17 gol, 10 assist nel 2024/25). GUARDA IL PROFILO DI PULISIC
Luka Modric è l'unico vincitore del Pallone d’Oro attualmente in Serie A. In tutte le competizioni 2024/25 ha stabilito il suo record di presenze stagionali con il Real Madrid (57) e ha preso parte a 13 reti (4 gol, 9 assist - con i Blancos meglio solo nel 2021/22 con 15). GUARDA IL PROFILO DI MODRIC
Jari Vandeputte è uno dei due giocatori ad aver fornito il maggior numero di assist a partire dal 2023/24 nei big-5 campionati europei e rispettive seconde divisioni (inclusi playoff/out): 28, al pari di Mohamed Salah. GUARDA IL PROFILO DI VANDEPUTTE