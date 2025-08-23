Dopo le visite, la firma e l’ufficialità, il nuovo acquisto nerazzurro Andy Diouf è già in campo e al lavoro ad Appiano Gentile con i nuovi compagni. Nella giornata di antivigilia di Inter-Torino, che verrà trasmessa lunedì alle 20.45 su Sky, tutti a disposizione di Chivu: tornati in gruppo Frattesi e Carlos Augusto. Calhanoglu e Pio Esposito saranno squalificati contro i granata: da capire chi sarà il regista tra Barella e Sucic. Davanti la Thu-La. Tutte le news con Matteo Barzaghi dal centro sportivo interista

