Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Inter, Andy Diouf già al lavoro ad Appiano. Le news sull'allenamento. VIDEO

video

Dopo le visite, la firma e l’ufficialità, il nuovo acquisto nerazzurro Andy Diouf è già in campo e al lavoro ad Appiano Gentile con i nuovi compagni. Nella giornata di antivigilia di Inter-Torino, che verrà trasmessa lunedì alle 20.45 su Sky, tutti a disposizione di Chivu: tornati in gruppo Frattesi e Carlos Augusto. Calhanoglu e Pio Esposito saranno squalificati contro i granata: da capire chi sarà il regista tra Barella e Sucic. Davanti la Thu-La. Tutte le news con Matteo Barzaghi dal centro sportivo interista

SERIE A, 1^ GIORNATA: LE PROBABILI

TAG:

Prossimi Video

Napoli, la probabile formazione di Conte contro il Sassuolo

Serie A

Milan, Modric dal 1': la probabile contro la Cremonese

Serie A

Parma, Cuesta: "Juventus? Sarà una partita difficile"

Serie A