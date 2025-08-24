Chivu: "Allegri ha ragione, Napoli favorito"

Al debutto in A con l'Inter tanti allenatori stranieri non sono riusciti a vincere, anche Mourinho e Benitez… Lei si sente un allenatore da scuola italiana o meno?

"Mi sto toccando… (ride, ndr). Sulla domanda: sono arrivato in Italia nel 2003, la mai maturazione è avvenuta qui, senza dimenticare le mie radici nell'Ajax, dove le cose si fanno con metodi diversi. Non voglio denigrare nulla, il calcio non ha una sola metodologia, sono mille sfumature. Penso che la risposta sia un misto di quello che oggi è chiamato calcio moderno, ricordiamoci che all'estero apprezzano quello che facciamo in Italia. Ma, ripeto, non esiste una regola, ci sono principi, scelte da fare, quello dell'allenatore è un'arte, un mestiere dove serve tutto. Forse qui da in Italia siamo un po' schiavi del risultato; l'altro giorno pensavo al Psg, che l'anno scorso al girone di Champions stava per essere eliminato. Purtroppo o per fortuna nell'Inter il tempo non esiste e dovremo partire forte già da domani, anche perché l'obiettivo di questa società è sempre migliorarsi e arrivare in fondo".