Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milan, Leao ancora a parte: difficile il recupero per il Lecce

milan

Anche nella giornata di oggi, martedì 26 agosto, Rafael Leao si è allenato a parte. Molto difficile il recupero del portoghese per la sfida di venerdì sera tra Lecce e Milan. Ricordiamo che Leao è out per un problema al polpaccio accusato nove giorni fa, il 17 agosto, in Coppa Italia contro il Bari. Emergenza dunque per Allegri che non avrà a disposizione neanche quello che dovrebbe essere il nuovo attaccante, Conrad Harder, in quanto lo Sporting non lo libera se prima non ha il sostituto

MILAN-HARDER: LE NEWS DI CALCIOMERCATO

TAG:

Prossimi Video

Di Lorenzo: "Vogliamo fare una grande stagione"

Serie A

Buffon: "Donnarumma è e sarà un punto di forza dell'Italia"

NAZIONALE

Zortea: "Il Bologna una delle migliori squadre in Italia"

Serie A