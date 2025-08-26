Anche nella giornata di oggi, martedì 26 agosto, Rafael Leao si è allenato a parte. Molto difficile il recupero del portoghese per la sfida di venerdì sera tra Lecce e Milan. Ricordiamo che Leao è out per un problema al polpaccio accusato nove giorni fa, il 17 agosto, in Coppa Italia contro il Bari. Emergenza dunque per Allegri che non avrà a disposizione neanche quello che dovrebbe essere il nuovo attaccante, Conrad Harder, in quanto lo Sporting non lo libera se prima non ha il sostituto

MILAN-HARDER: LE NEWS DI CALCIOMERCATO