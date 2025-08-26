Milan-Harder, lo Sporting aspetta il sostituto

Dopo la trattativa saltata per Boniface, il Milan si è messo alla ricerca di un nuovo attaccante e ha trovato l'accordo con lo Sporting per Harder per 24 milioni più 3 di bonus. I portoghesi stanno visionando i documenti ma non hanno ancora dato l'ok perchè vogliono avere prima la certezza dell'arrivo del sostituto, Ioannidis. Il greco giocherà con il Panathinaikos nei playoff di Europa League giovedì e per questo l'arrivo di Harder a Milano difficilmente sarà prima di quel giorno
Manca meno di una settimana al termine del mercato ma il Milan continua a cercare un nuovo attaccante. Dopo la trattativa saltata per Boniface, i rossoneri hanno deciso di puntare su Conrad Harder e hanno trovato l'accordo con lo Sporting. Operazione da circa 24 milioni di euro più 3 di bonus. Il club portoghese sta controllando i documenti ma non ha ancora dato il via libera al giocatore per viaggiare verso l'Italia perchè vogliono prima essere certi di aver trovato il sostituto. I biancoverdi vogliono Fotis Ioannidis del Panathinaikos, che però sarà impegnato giovedì nei playoff di Europa League. L'ok per il trasferimento di Harder difficilmente arriverà quindi prima del 29 agosto.