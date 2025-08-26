Milan-Harder, lo Sporting aspetta il sostituto

Dopo la trattativa saltata per Boniface, il Milan si è messo alla ricerca di un nuovo attaccante e ha trovato l'accordo con lo Sporting per Harder per 24 milioni più 3 di bonus. I portoghesi stanno visionando i documenti ma non hanno ancora dato l'ok perchè vogliono avere prima la certezza dell'arrivo del sostituto, Ioannidis. Il greco giocherà con il Panathinaikos nei playoff di Europa League giovedì e per questo l'arrivo di Harder a Milano difficilmente sarà prima di quel giorno

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE