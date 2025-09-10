Leao: "Infortunio? Lavoro per tornare senza prendere rischi"

L'esterno portoghese è stato uno dei protagonisti del Premio Gentleman: "È un premio molto importante - ha dichiarato -. La scorsa stagione non è andata bene ma ho cercato di fare il meglio per la mia squadra. Sono molto orgoglioso e contento di vincere questo premio". Sull'infortunio: "Stiamo lavorando per tornare il più presto possibile ma è una lesione che non consente di prendere rischi". In chiusura sul ruolo in campo: "Centravanti? Una posizione che conosco bene, Allegri ha allenato grandi giocatori sa come sfruttarmi, sono a disposizione. Io sono esterno ma più vicino alla porta potrei fare più gol ed è questo l’importante per aiutare la mia squadra".