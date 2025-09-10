Milan-Bologna, il risultato in diretta LIVE
La sfida di San Siro chiude la domenica di Serie A. Allegri punta su Gimenez in attacco, supportato da Loftus-Cheek. In mezzo al campo debutta Rabiot dal 1', completano il reparto Fofana e Modric. Italiano sceglie il tridente Orsolini-Fabbian-Cambiaghi alle spalle di Castro. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
4' - Subito un inserimento in verticale tentato da Rabiot, bravo in diagonale Zortea ad anticiparlo e a guadagnarsi poi il fallo
Squadre in campo
Entrano sul terreno di gioco Milan e Bologna: la partita sta per cominciare!
Milan-Bologna, arbitra Marcenaro
La terna arbitrale al completo:
- Arbitro: Marcenaro
- Assistenti: Berti - Ceccon
- IV: Rapuano
- VAR: Fabbri
- AVAR: Paterna
Modric, in settimana torta di compleanno e sorpresa a Milanello
Come regalo di compleanno, Modric ha espresso il desiderio di vincere un trofeo con la maglia rossonera in questa stagione.
Milan, torta a sorpresa per il 40esimo di Modric
Italiano e l'ipotesi Milan in estate
L'allenatore è tornato sull'interessamento dei rossoneri.
Italiano: 'Io al Milan? Il Bologna è sempre stata la mia priorità'
Rabiot fissa la quota minima
Le sue parole nella conferenza stampa di presentazione.
Ferguson: "Ho avuto un problema, ma adesso sono pronto"
Le parole del centrocampista del Bologna nel pre-partita: "Adesso sto molto bene. Ho avuto un problema al polpaccio, ma in nazionale ho giocato 180 e mi ha aiutato tanto, adesso sono pronto ad aiutare la squadra. Sarà difficile perché a centrocampo hanno giocatori forti, ma anche noi siamo forti lì e siamo pronti per questa sfida"
La classifica di Serie A
Una vittoria e una sconfitta a testa nelle prime due per Milan e Bologna.
La classifica della Serie A
1-0 nella gara delle 18
Nel frattempo è terminata la sfida del Mapei tra Sassuolo e Lazio.
Sassuolo, primi 3 punti: Lazio battuta 1-0
Formazioni ufficiali
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinian; Loftus-Cheek; Gimenez. All. Allegri
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumí, Heggem, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
I precedenti
Il Milan è rimasto imbattuto in 18 delle ultime 19 sfide contro il Bologna in Serie A (14 vittorie, 4 pareggi), segnando 38 gol nel periodo (esattamente due di media a match); l'unico successo degli emiliani contro i rossoneri nel periodo è arrivato lo scorso 27 febbraio (2-1 al Dall'Ara).
L'ultima vittoria del Bologna in casa del Milan quasi 10 anni fa
Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime nove partite casalinghe contro il Bologna in Serie A (7 vittorie, 2 pareggi), l'ultima sconfitta interna risale al 6 gennaio 2016 (con gol di Emanuele Giaccherini). Dal 2016/17 infatti, i felsinei sono una delle sole due formazioni contro cui i rossoneri hanno disputato nove match in casa senza mai perdere in campionato, insieme al Torino.
I precedenti avvii con Allegri
Il Milan ha guadagnato tre punti nelle prime due partite di questo campionato, e nelle precedenti quattro stagioni con Massimiliano Allegri in panchina, dal 2010/11 al 2013/14 i rossoneri non hanno mai ottenuto più di un successo nelle prime tre gare stagionali di Serie A, essendoci riusciti al più presto alla quinta gara nel 2010/11 e nel 2012/13.
Il Milan vuole far bene davanti ai suoi tifosi
Il Milan ha perso la prima partita casalinga di questa Serie A (1-2 contro la Cremonese) ed è dal 2012/13 che non inizia un campionato senza nemmeno un successo interno nelle prime due gare (sconfitte con Sampdoria e Atalanta in quel caso).
Il Bologna si è sbloccato?
Dopo aver interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive in Serie A con la recente vittoria per 1-0 contro il Como, il Bologna cerca di centrare due successi di fila per la prima volta da febbraio a marzo scorsi, quando aveva inanellato cinque vittorie consecutive, serie inaugurata proprio contro il Milan.
Difficoltà rossoblù lontano da casa
Il Bologna arriva da tre sconfitte consecutive in trasferta in Serie A, con una di queste maturata proprio contro il Milan lo scorso maggio; i rossoblù non incassano una serie di sconfitte esterne più lunga dal luglio all'ottobre 2020, quando ne subirono sei, due delle quali proprio contro i rossoneri.
Tanti tiri per i rossoneri
Il Milan è una delle due squadre ad aver effettuato più tiri totali in questa Serie A nelle prime due giornate, con 38 conclusioni, al pari della Juventus, e si posiziona al secondo posto per Expected Goals totali con 3.8, superato solo dalla Lazio con 4.4.
Come giocano le due squadre
Le sequenze su azione del Milan durano in media 13.4 secondi, piazzandosi al terzo posto in questo campionato dietro all'Inter (13.6) e al Napoli (14.4), mentre il Bologna primeggia per velocità, con azioni che durano in media soli 6.7 secondi, precedendo solo il Pisa (5.9).
Allegri ritrova il 'suo' Rabiot
Massimiliano Allegri è l'allenatore con cui Adrien Rabiot ha sia collezionato il maggior numero di presenze (94) sia quello con cui ha segnato più reti (13) tra Serie A e Ligue 1. Tuttavia, il francese ha espresso al meglio la sua vena realizzativa con Roberto De Zerbi, con una media di un gol ogni 286 minuti.
Orsolini goleador italiano
Riccardo Orsolini, reduce da un gol nell'ultima giornata di campionato, si conferma l'italiano più prolifico nei maggiori cinque campionati europei dal 2022/23 in avanti, con ben 37 reti all'attivo. Inoltre, è uno dei soli tre italiani, insieme a Vincenzo Grifo e Mateo Retegui, a raggiungere la soglia di 30 gol e 10 assist nel periodo