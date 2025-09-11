Comolli: "Estro e velocità, perché ho voluto Edon e Lois"

Esplora tutte le offerte Sky
Comolli: "Perché la Juve ha voluto Zhegrova e Openda". VIDEO

juventus

Nella conferenza stampa di presentazione, il direttore generale della Juventus Damien Comolli ha spiegato i motivi alla base degli acquisti del belga e del kosovaro: "Ho ammirato l’estro di Zhegrova quando ero presidente del Tolosa, cercavamo questo tipo di creatività. Di Openda abbiamo notato la capacità di rifinire e la sua velocità unica: in più può giocare in diverse posizioni consentendoci di essere pericolosi in diverse zone del campo”

PRESENTAZIONI JUVE, OPENDA E ZHEGROVA

