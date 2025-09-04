L'Inter ha vinto solo una delle ultime sei gare di Serie A contro la Juventus (2 pareggi, 3 sconfitte): 1-0 il 4 febbraio 2024, con un’autorete di Federico Gatti; in generale, quella dei bianconeri è la formazione che ha sconfitto più volte i nerazzurri nella competizione (88)
Juventus-Inter, formazioni ufficiali e risultato LIVE del derby d'Italia
Tudor punta su Vlahovic titolare per la prima volta in stagione. Panchina per David, sulla trequarti ecco Koopmeiners (al posto dell'indisponibile Conceiçao) e Yildiz. A sinistra gioca McKennie e non Kostic. Chivu lancia Akanji dall'inizio, schiera Carlos Augusto al posto di Dimarco e rilancia Mkhitaryan (fuori Sucic). Davanti c'è Lautaro con Thuram. Diretta alle 18 sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
FORMAZIONI UFFICIALI
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, K. Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, M. Thuram. All. Chivu
Il calendario delle big fino alla prossima sosta
Campionato e coppe: tutti gli impegni fino a ottobre
Rocchi: "La Refcam offre un punto di vista particolare"
Debutta la Refcam nel campionato italiano, novità introdotta dal designatore arbitrale della Serie A: "Sicuramente è un punto di vista particolare. Non credo che impatti a livello arbitrale, ma per chi segue da casa è una cosa bella. Sarà l'occasione per capire se l'arbitro era posizionato bene, ma è uno strumento che dobbiamo ancora conoscere"
Chiellini: "Vlahovic sta bene. E Bremer... "
Il dirigente bianconero ha parlato nel pre-partita: "Il derby d'Italia mi rievoca tante immagini belle, sono queste le partite per cui uno gioca e anche per chi tifa. Vlahovic? Sta bene e Tudor l'ha visto bene. Quest'anno davanti abbiamo davanti tante alternative, dobbiamo essere contenti della rosa che abbiamo. Openda come alternativa a Yildiz? Lui è un giocatore un po' diverso da David e Dusan, ma può giocare insieme a un altro attaccante e ha caratteristiche diverse. Meglio Bremer o Chiellini? Bremer..."
Sky Sport Tech, come attacca la nuova Juve di Tudor
Sky Sport Tech, le differenze tra l'Inter di Inzaghi e Chivu
Cosa è cambiato dall'ultimo Juventus-Inter
Era il febbraio del 2025: da quel giorno sono cambiati entrambi gli allenatori, ma le novità non sono solo in campo
Le scelte di Tudor
La grande novità è in attacco con Vlahovic, che parte titolare per la prima volta in stagione. Panchina iniziale per David, spazio sulla trequarti a Koopmeiners (al posto dell'indisponibile Conceiçao) e Yildiz. Si cambia anche sulla sinistra, dove manca ancora lo squalificato Cambiaso: ecco McKennie preferito a Kostic e Joao Mario. Confermati invece Kalulu a destra e il trio difensivo con Gatti, Bremer e Kelly
Le scelte di Chivu
Subito una maglia dall'inizio per Akanji, ultimo colpo di mercato che prende il posto di Bisseck in difesa. Qualche ritocco a centrocampo, dove Mkhitaryan torna titolare (fuori Sucic) e Carlos Augusto viene preferito a Dimarco sulla sinistra. Davanti non si cambia con Thuram affiancato da capitan Lautaro, che nonostante le fatiche e il viaggio dal Sudamerica guida l'attacco nerazzurro
È il giorno del derby d'Italia, big match che scuote il campionato già alla 3^ giornata. A punteggio pieno dopo i primi 180 minuti, la Juventus cerca continuità anche per l'Europa (martedì c'è il Borussia Dortmund). Discorso diverso per l'Inter, uscita sconfitta contro l'Udinese prima della sosta: Chivu vuole una risposta dalla squadra che mercoledì giocherà in Champions sul campo dell'Ajax
Juve-Inter dopo la sosta: il bilancio dei nazionali
In quali condizioni sono tornati tutti i giocatori impegnati in giro per il mondo?
Tudor: "L'Inter ha una rosa migliore, ma non è un esame"
L'allenatore della Juventus ha parlato in conferenza prima del derby d'Italia. LE PAROLE
Chivu: "Non sono qui per stravolgere tutto"
Così l'allenatore dell'Inter alla vigilia del match. LA CONFERENZA
Tutte le maglie della Serie A 2025/26
Juventus e Inter hanno appena presentato le terze divise ufficiali
Tre delle ultime quattro sfide tra Juventus e Inter nel girone d’andata di Serie A sono terminate in parità (completa un successo dei bianconeri), dopo che nessuna delle precedenti tre si era chiusa in equilibrio (un successo nerazzurro e due bianconeri)
La Juventus è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 partite casalinghe contro l’Inter in campionato (8 vittorie, 3 pareggi), l’unico successo nerazzurro nel periodo all’Allianz Stadium in Serie A è arrivato il 3 aprile 2022 (0-1 con gol di Hakan Calhanoglu su rigore)
Inter e Juventus si affronteranno nel corso delle prime tre giornate di Serie A per la terza volta nella loro storia, dopo il 17 settembre 1939 (successo per 4-0 a favore dei nerazzurri) e il 14 settembre 2013 (pareggio 1-1); in aggiunta, due dei loro ultimi quattro incroci all’Allianz Stadium si sono verificati proprio dopo una sosta per le Nazionali (un successo per i lombardi e un pareggio)
Dopo il 2-0 sul Parma e l’1-0 contro il Genoa, la Juventus potrebbe tenere la porta inviolata nelle prime tre gare stagionali per due tornei di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A
Dopo il ko contro l’Udinese nella scorsa giornata di campionato, l’Inter può registrare due sconfitte nelle prime tre gare stagionali per la prima volta dal 2011/12
Nessuna squadra ha tentato più tiri dall’interno dell’area di rigore rispetto all’Inter nelle prime due giornate di questo campionato (27, come il Milan), mentre la Juventus è la formazione che ne ha registrati di più dalla distanza (16), oltre ad essere quella con più conclusioni totali nel complesso insieme ai rossoneri (38 per entrambe)
Dopo i gol contro Parma e Genoa, Dusan Vlahovic può andare a segno per la prima volta in ciascuna delle prime tre giornate di una stagione di Serie A; inoltre, l’attaccante della Juventus ha trovato due reti negli ultimi tre incroci contro l’Inter in campionato, dopo che aveva realizzato solo un centro nei sette precedenti. GUARDA LE STATISTICHE DI VLAHOVIC
Nella gara d’andata dello scorso campionato, Kenan Yildiz (19 anni e 176 giorni) è diventato il più giovane giocatore a segnare almeno due gol in una singola sfida tra Inter e Juventus nella storia della Serie A; nessun giocatore bianconero con meno di 21 anni ha realizzato più centri contro i nerazzurri in campionato (due anche per Pietro Anastasi). GUARDA LE STATISTICHE DI YILDIZ
Lautaro Martinez ha segnato solo due reti in 14 gare di campionato contro la Juventus, solo contro il Genoa (571) l’attaccante dell’Inter ha registrato un peggior rapporto tra minuti giocati e gol (518) tra le avversarie affrontate più di due volte in Serie A. GUARDA LE STATISTICHE DI LAUTARO