Nel video Matteo Barzaghi parla delle ultime news in casa Inter in vista della sfida con la Juve di sabato 13 settembre alle ore 18. Dopo gli impegni con l’Argentina, Lautaro è rientrato ad Appiano e ha svolto una seduta di scarico personalizzata: si aggregherà al gruppo alla vigilia di Juve-Inter. In difesa, Chivu potrebbe affidarsi ad Akanji, arrivato l'ultimo giorno della sessione estiva di mercato, al fianco di Acerbi e Bastoni. Lo svizzero sarebbe la novità principale dopo la sconfitta interna con l’Udinese di prima della sosta. Dubbi, invece, sul centrocampo, per capire chi rimarrà fuori con Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan che sembrano in vantaggio su Sucic per una maglia da titolare