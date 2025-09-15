Lazio verso Roma, Rovella e Castellanos da valutare

La Lazio inizia la settimana che porta al derby dopo un avvio di campionato molto complicato, caratterizzato da due sconfitte nelle prime tre giornate. Tanti gli aspetti da migliorare per la squadra di Sarri che, per il match contro la Roma, deve fare i conti anche con la situazione fisica dei suoi giocatori: sono da valutare, infatti, le condizioni di Rovella e Castellanos, usciti anzitempo dalla sfida del Mapei per un affaticamento muscolare. Non è scontata neanche la presenza di Vecino, out sicuramente Lazzari e Patric

SASSUOLO-LAZIO 1-0: HIGHLIGHTS