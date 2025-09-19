Wesley ed Hermoso rimangono in forte dubbio per il derby tra Roma e Lazio in programma domenica alle 12.30. Il brasiliano non si è allenato neanche oggi, venerdì 19 settembre, a causa di problemi intestinali. Lo spagnolo invece ha svolto un allenamento differenziato (è alle prese con un affaticamento muscolare al polpaccio). A rischio dunque la loro presenza domenica, con Rensch e Celik pronti a sostituirli in caso di forfait. Nel VIDEO con Angelo Mangiante da Trigoria le ultime a due giorni dalla partita

SERIE A, GLI INDISPONIBILI PER LA 4^ GIORNATA