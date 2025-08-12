"A parte la partita con il Como tutte le altre abbiamo fatto ottime prestazione, oggi è una partita dal sapore speciale - ha detto a DAZN - Basta vedere lo spettacolo sugli spalti, per noi è una partita che vale tanto. Ci teniamo tantissimo a fare risultato e ci mancherebbe che fosse qui. Non conta tanto chi gioca, è una partita che va giocata contro tutti"