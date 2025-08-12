Lazio-Roma, il risultato in diretta LIVE
Dopo quindici minuti di grande studio, il derby della Capitale si apre ed è la Lazio a rendersi pericolosa con Pedro, Nuno Tavares e Zaccagni. Dele Bashiru out per infortunio. Ma prima del break Pellegrini la sblocca dopo un grave errore di Nuno Tavares. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
48' - Provedel salva la Lazio, cross di Angelino con palla che arriva fino al secondo palo, Rensch calcia di prima intenzione e Provedel devia in angolo
45' - Quattro minuti di recupero
41' - Ci prova anche Soulé da punizione, Provedel para senza problemi
La Roma ha trovato il gol in ciascuna delle ultime 13 partite esterne di Serie A
Lorenzo Pellegrini ha segnato quattro gol contro la Lazio in Serie A, tutti con la maglia della Roma; la squadra biancoceleste è la sua vittima preferita nel massimo campionato italiano.
Matías Soulé ha preso parte ad almeno un gol in ognuna delle sue ultime 6 partite esterne di Serie A (3 reti, 3 assist).
La Roma ha evitato la sconfitta nelle ultime 42 partite in cui ha segnato il primo gol del match in Serie A, a partire dal 27 maggio 2023 contro la Fiorentina (sconfitta 1-2).
38' - Roma in vantaggio: segna Pellegrini
Nuno Tavares si fa soffiare un pallone in area da Rensch, Soulé la appoggia a Pellegrini che calcia di prima intenzione e batte Provedel
36' - Rovella prova a tornare in campo
34' - Altro problema fisico per la Lazio: anche Rovella che era stato in dubbio in settimana si ferma
33' - Lazio vicinissima al vantaggio: Rovella ha la possibilità di guadagnare campo dal settore di destra, entra in area e poi mette un pallone su cui sia Dia che Zaccagni non arrivano di un soffio
30' - Dagli sviluppi dell'angolo, Romagnoli va più in alto di tutti e colpisce di testa, palla di poco oltre la traversa
29' - Altra chance per la Lazio con una conclusione di Zaccagni sul secondo palo, Svilar in tuffo devia in angolo
28' - Ci prova anche la Roma dopo una combinazione tra Angelino e Ferguson con conclusione di quest'ultimo smorzata dalla difesa biancoceleste
SI RIPARTE
COOLING BREAK
23' - Adesso è la Lazio ad essere più incisiva, scarico di Belahyane per Nuno Tavares che calcia di sinistro in corsa ma non inquadra la porta
Il primo tiro del match è arrivato al 17° minuto di gioco, con Pedro.
17' - La prima chance è della Lazio con Pedro che lotta e tiene un pallone al limite dell'area, si apre sul sinistro e calcia, palla oltre la traversa
15' - E' la Roma che in questo primo quarto d'ora sembra avere maggiore dominio territoriale anche se non ci sono state conclusioni verso la porta di Provedel
14' - Esce Dele Bashiru, entra Belahyane
13' - Si sta scaldando Belahyane, Dele Bashiru non sembra in grado di proseguire
11' - Problema fisico per Dele Bashiru, probabilmente un guaio muscolare, gioco fermo
4' - Subito un intervento con un gomito largo per Ferguson su Gila, protestano i giocatori della Lazio anche se il colpo è sembrato decisamente non volontario
2' - Subito intenso l'avvio del derby con entrambe le squadre molto aggressive sul possesso palla dell'altra
Lazio-Roma 0-0
Si parte all'Olimpico
Minuto di raccoglimento in memoria di Matteo Franzoso
Le squadre stanno scendendo in campo
Ci siamo quasi, tutto pronto per il derby della Capitale
Lorenzo Pellegrini è tornato titolare in Serie A per la prima volta dal 4 maggio scorso (contro la Fiorentina all'Olimpico)
Il derby della capitale vedrà di fronte i due allenatori con l’età più elevata in questa Serie A: Maurizio Sarri (nato il 10 gennaio 1959) e Gian Piero Gasperini (26 gennaio 1958)
Lazio (535) e Roma (467) sono due delle tre squadre che hanno effettuato più passaggi in verticale in questo avvio di campionato – tra di loro l’Atalanta (469).
La sfida tra Lazio e Roma è quella che ha visto il maggior numero sia di ammonizioni che di espulsioni in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): 372 cartellini gialli e 39 cartellini rossi.
Zaccagni: "Gara più importante, ma serve calma e fare gol"
"Il derby è sempre la partita più importante della stagione, oggi dobbiamo dare tutto e cercare di fare punti - ha detto a DAZN - Noi vecchi abbiamo cercato di trasmettere il clima derby alla squadra, vogliamo dare soddisfazioni. L'ingrediente per vincere è mantenere la calma, proporre il nostro gioco a andare a segno".
Fabiani: "Ci teniamo tantissimo a fare risultato"
"A parte la partita con il Como tutte le altre abbiamo fatto ottime prestazione, oggi è una partita dal sapore speciale - ha detto a DAZN - Basta vedere lo spettacolo sugli spalti, per noi è una partita che vale tanto. Ci teniamo tantissimo a fare risultato e ci mancherebbe che fosse qui. Non conta tanto chi gioca, è una partita che va giocata contro tutti"
La Roma (4599) è vicina a segnare 4600 gol in Serie A e diventerebbe la quarta squadra a raggiungere questo traguardo nella storia della Serie A a girone unico, dopo Juventus (5422), Inter (5394) e Milan (5087).
La Lazio non ha trovato la via del gol in tre delle ultime quattro partite di campionato, tante volte quante nelle precedenti 21 gare giocate nel torneo
La Lazio ha vinto l’ultimo match giocato in casa in Serie A senza subire gol (4-0 contro l’Hellas Verona) e potrebbe registrare due successi interni di fila con annesso clean sheet per la prima volta dal periodo tra aprile e maggio 2024, con Igor Tudor in panchina – anche in quel caso, il primo match fu contro gli scaligeri (1-0), mentre il secondo fu contro l’Empoli (2-0).
La Roma giocherà due match di fila in Serie A alle 12.30, l’ultima squadra a disputare due gare di fila in questo orario è stata il Como nello scorso campionato a febbraio (vittorie contro Fiorentina e Napoli).
La Lazio ha registrano ben sette clean sheet negli ultimi 10 derby interni contro la Roma tra tutte le competizioni, tanti quanti ne aveva collezionati nelle 34 precedenti stracittadine giocate in casa.
Negli ultimi otto derby tra Lazio e Roma considerando tutte le competizioni, solo nel più recente entrambe le formazioni hanno segnato nello stesso match (1-1 lo scorso 13 aprile in Serie A).
La formazione della Roma in grafica
Soltanto una delle ultime 15 sfide tra Lazio e Roma tra tutte le competizioni è terminata con un pareggio a reti inviolate: il 12 novembre 2023 in campionato – nelle restanti 14 sfide in questo parziale sono stati segnati 32 gol (2.3 a gara).
Lazio, le scelte di formazione
Undici iniziale con qualche sorpresa per Sarri che recupera Rovella e gioca dal 1'. Dele Bashiru vince il ballottaggio con Behlayane. In attacco Pedro gioca al posto di Cancellieri ma soprattutto c'è Dia al posto di Castellanos insieme a Zaccagni
Roma, le scelte di formazione
Gasperini manda in campo Pellegrini per rinfoltire il centrocampo insieme a Cristante e Koné. In attacco, senza Dybala, la coppia è composta da Ferguson e Soulé. Non c'è Wesley a destra ma Rensch
Le formazioni ufficiali
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Pedro, Dia, Zaccagni.All. Sarri
ROMA (3-5-2): Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Pellegrini, Angelino; Soulé, Ferguson. All. Gasperini
Statistiche e curiosità
Questo sarà il 163° derby di Roma in Serie A: i giallorossi conducono con 58 vittorie a fronte delle 42 dei biancocelesti, con 62 pareggi a completare il bilancio; in generale, nessuna sfida si è chiusa più volte in equilibrio nella storia della Serie A: 62, anche Roma contro Fiorentina.
Roma imbattuta negli ultimi 4 derby con la Lazio
La Roma è rimasta imbattuta negli ultimi quattro derby contro la Lazio in campionato (2 vittorie, 2 pareggi), subendo un solo gol; l'ultima volta che i giallorossi hanno evitato la sconfitta in più derby con i biancocelesti in Serie A risale al periodo tra l'aprile 2013 e il dicembre 2016 (otto in quel caso - 5 vittorie, 3 pareggi).
Lazio imbattuta negli ultimi otto derby casalinghi contro la Roma
La Lazio non ha perso nessuno degli ultimi otto derby casalinghi contro la Roma in Serie A (4 vittorie, 4 pareggi) - già striscia record per i biancocelesti in queste sfide (l'ultimo successo dei giallorossi in trasferta risale al 4 dicembre 2016, 2- 0 con gol di Strootman e Nainggolan) - pareggiando però i due più recenti; solo due volte le due formazioni hanno registrato tre segni X di fila in casa della Lazio nel torneo: tra il 1990 e il 1992 e tra il 1964 e il 1966.
Lazio vittoriosa nell'unico precedente disputatosi alle 12.30
La Lazio ha vinto l'unico precedente derby contro la Roma in Serie A disputato alle ore 12:30: 3-1 il 30 aprile 2017 (doppietta di Keita Baldé e una rete di Dusan Basta per i biancocelesti e un gol di Daniele De Rossi per i giallorossi); quello è stato l'ultimo derby di Roma giocato da Francesco Totti in carriera.
La Lazio rischia di perdere tre delle prime 4 gare di campionato
La Lazio potrebbe perdere tre delle prime quattro partite in un singolo campionato solo per la terza volta nelle ultime 50 stagioni di Serie A, dopo il 2023/24 e il 2024/25. In più, considerando anche l'ultima parte della scorsa stagione, i biancocelesti hanno perso tre delle quattro gare più recenti in campionato (1 vittoria), tante quante sconfitte nelle precedenti 21 (8 vittorie, 10 pareggi, 3 sconfitte).
Dalla scorsa stagione solo l'Everton con più pareggi in casa della Lazio
A partire dalla scorsa stagione, solo l'Everton (10) ha pareggiato più partite casalinghe della Lazio (nove, al pari di Brighton, Crystal Palace, Rayo Vallecano e Wolfsburg) nei maggiori cinque campionati europei.
Roma mai sconfitta due volte di fila nel 2025
La Roma ha perso il match più recente contro il Torino e nell'anno solare 2025 non ha mai registrato due sconfitte di fila in Serie A; l'ultima volta risale infatti al periodo tra novembre e dicembre 2024 (quattro sconfitte consecutive in quel caso, due con Juric e due con Ranieri).
Solo Barça, Psg e Real con più punti della Roma nel 2025
Solo Barcellona (60), PSG e Real Madrid (entrambi 56) hanno guadagnato più punti della Roma (55, al pari del Bayern Monaco) nell'anno solare 2025 nei maggiori cinque campionati europei; nel periodo i giallorossi hanno registrato il maggior numero di clean sheet in questi tornei (13 in 23 match).
Con Castellanos in campo la Lazio ha vinto il 51% di partite
Dall'arrivo di Valentín Castellanos in Italia nel 2023/24, la Lazio ha vinto il 51% delle partite con lui in campo in Serie A (34/67), segnando 1.6 gol di media; senza l'attaccante argentino, invece, sia la percentuale di successi (25% - 3/12) che la media gol (0.8) dei biancocelesti si dimezza.
Soulé potrebbe segnare nei suoi primi due derby contro la Lazio
Dopo il gol decisivo per l'1-1 finale nel derby contro la Lazio dello scorso 13 aprile, Matías Soulé potrebbe diventare solo il terzo giocatore della Roma a segnare in entrambi i suoi primi due derby contro la Lazio in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Vincenzo Montella (tre tra il 1999 e il 2002) e Edin Dzeko (nel 2015/16).