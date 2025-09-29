Milan, per Tomori risentimento alla coscia destra: Juve a rischio. Le newsvideo
Il difensore inglese ieri contro il Napoli aveva lasciato il campo all’80’: per lui un risentimento all’adduttore della coscia destra. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni ma per Tomori è a rischio il prossimo impegno dei rossoneri, cioè quello di domenica sera alle 20.45 in casa della Juventus (poi il campionato si fermerà per la sosta delle nazionali). Se non fosse disponibile contro i bianconeri, al suo posto Allegri è pronto a dare fiducia a De Winter. Contro la Juve, mancherà anche Estupinan squalificato, sulla sinistra potrebbe toccare a Bartesaghi. Nel video tutte le news con l'inviato a Milanello Peppe Di Stefano
