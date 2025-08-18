Il direttore sportivo del Milan ha parlato nel pre-partita: "Leao e Allegri? Da subito è nato un buon feeling tra loro: Max sa tirare fuori il meglio da ogni giocatore. E tutti noi sappiamo che Rafa è fondamentale per noi, stiamo cercando di recuperarlo al meglio. Gimenez è cresciuto tantissimo fisicamente, è stato una bella sorpresa negli allenamenti. Sta bene e abbiamo tanta fiducia in lui: sono convinto che starà farà una grande partita. Milan impegnato solo in campionato? Ci permette di preparare le partite al meglio possibile. Ed è stato importante avere questa partenza. Ora dobbiamo dare continuità, non manca la concorrenza"