Perfetto equilibrio nelle ultime otto sfide tra Juventus e Milan in Serie A: due vittorie per parte e quattro pareggi; in queste otto sfide sono stati segnati appena otto gol totali, quattro a testa (uno di media a incontro)
Juventus-Milan, formazioni ufficiali e risultato LIVE
Tudor conferma David centravanti rifornito da Conceiçao e Yildiz. Panchina per Vlahovic insieme a Thuram ma non all'indisponibile Bremer: li sostituiscono McKennie e Rugani. Riecco Di Gregorio in porta. L'ex Allegri recupera Tomori in difesa, schiera Bartesaghi per lo squalificato Estupinian e punta ancora sulla coppia Gimenez-Pulisic. Spazio a gara in corso per Leao rientrato col Napoli. Diretta alle 20.45 sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
FORMAZIONI UFFICIALI
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Tudor
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. All. Allegri
Tare: "Leao e Allegri hanno un buon feeling"
Il direttore sportivo del Milan ha parlato nel pre-partita: "Leao e Allegri? Da subito è nato un buon feeling tra loro: Max sa tirare fuori il meglio da ogni giocatore. E tutti noi sappiamo che Rafa è fondamentale per noi, stiamo cercando di recuperarlo al meglio. Gimenez è cresciuto tantissimo fisicamente, è stato una bella sorpresa negli allenamenti. Sta bene e abbiamo tanta fiducia in lui: sono convinto che starà farà una grande partita. Milan impegnato solo in campionato? Ci permette di preparare le partite al meglio possibile. Ed è stato importante avere questa partenza. Ora dobbiamo dare continuità, non manca la concorrenza"
Formazioni ufficiali
Le scelte di Tudor
Il centravanti non cambia rispetto al Villarreal: confermato David, attaccante rifornito da Conceiçao e Yildiz. Panchina per Vlahovic insieme a Thuram ma non all'indisponibile Bremer: li sostituiscono McKennie e Rugani. Si rivede Kalulu in fascia con Cambiaso a sinistra, chi ritorna in porta dopo la Champions è Di Gregorio. Out Cabal dopo la lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra, convocato Pedro Felipe dalla Next Gen
Le scelte di Allegri
Importante il recupero di Tomori, che completa il solito trio difensivo con Gabbia e Pavlovic. Assente lo squalificato Estupinian, sostituito da Bartesaghi. Conferme per il resto del centrocampo dall'esterno destro (Saelemakers) a Fofana, Modric e Rabiot. Davanti c'è ancora la coppia Gimenez-Pulisic, spazio a gara in corso per Leao tornato in campo contro il Napoli
Il big match della 6^ giornata di Serie A si gioca all'Allianz Stadium. Ancora imbattuta in Serie A ma reduce da quattro pareggi tra campionato e Champions, la Juventus di Tudor cerca i tre punti per accelerare ai vertici della classifica. Discorso diverso per il Milan dell'ex Allegri, che arriva da quattro vittorie di fila e prova a riprendersi la vetta
Tudor: "Anche noi abbiamo una chiara identità"
L'allenatore della Juventus ha parlato anche del connazionale Modric tra complimenti e una battuta... LE PAROLE
Allegri: "Rischio di sbagliare panchina? Le hanno invertite"
L'allenatore rossonero ha scherzato sul suo ritorno da ex all'Allianz Stadium. LA CONFERENZA
La Juventus non ha subito alcun gol nelle ultime quattro sfide contro il Milan in Serie A (2 vittorie, 2 pareggi): è già una striscia record per i bianconeri nel massimo campionato contro i rossoneri; l'ultimo gol del Diavolo alla Juve nella competizione è stato quello di Giroud, al 40' della partita del 28 maggio 2023
La Juventus ha vinto nell'ultima sfida casalinga contro il Milan in Serie A (2-0 il 18 gennaio 2025), dopo che i rossoneri avevano ottenuto due vittorie e due pareggi nelle precedenti quattro gare a Torino contro i bianconeri. Nelle ultime sei sfide tra queste due squadre all'Allianz Stadium, solo una volta hanno trovato la via del gol entrambe nella stessa partita (1-1 nel settembre 2021)
La Juventus è - insieme all'Atalanta - una delle due squadre ancora imbattute in questo campionato; in particolare, i bianconeri hanno una striscia di imbattibilità in Serie A di 10 partite (6 vittorie, 4 pareggi) - ultimo ko il il 23 aprile 2025 contro il Parma
Il Milan è la squadra che vanta la striscia aperta di vittorie più lunga tra le squadre attualmente in Serie A: quattro successi di fila per i rossoneri, che nelle competizione non arrivano a cinque da aprile 2024, con Stefano Pioli in panchina
Pur essendo la squadra che è andata più volte al tiro in seguito a un recupero offensivo in seguito a pressing in questo campionato (10) ed essendo quarta come recuperi offensivi in generale (38, dietro a Como, Parma e Roma), la Juventus non ha ancora trovato il gol in questa Serie A dopo aver recuperato palla in zona offensiva
Il Milan è la squadra che ha subito meno tiri degli avversari in questo campionato (appena 45 in cinque giornate), ma la Juventus ha concesso soltanto 13 tiri nello specchio finora, più solo del Como (12) - i rossoneri hanno subito 16 conclusioni in porta
Massimiliano Allegri è secondo come numero di panchine totali tra gli allenatori della storia della Juventus (420, dietro solo a Giovanni Trapattoni); contro la sua ex squadra, ha però un bilancio negativo: tra le formazioni affrontate almeno 10 volte da allenatore nel massimo campionato, quella bianconera è quella contro cui ha la peggior percentuale di vittorie (36,4%, frutto di quattro successi in 11 sfide - 1 pareggio, 6 sconfitte)
Jonathan David nel mese di settembre ha disputato appena 31 minuti in campo in Serie A con la maglia della Juventus su 270 disponibili: tra i giocatori scesi in campo tra i bianconeri nel massimo campionato in queste mese appena trascorso, solo Cabal (30 minuti) ha giocato meno del canadese. GUARDA LE STATISTICHE DI DAVID
Christian Pulisic è il miglior marcatore di questa Serie A (quattro reti) e anche uno dei due giocatori (insieme a Nico Paz) che ha partecipato attivamente a più gol (sei, grazie anche a due assist); la Juventus, però, è una delle due squadre (insieme alla Roma) affrontate più volte dall'americano nel massimo campionato senza aver mai segnato una rete o fornito un passaggio vincente (tre sfide, sia ai bianconeri che ai giallorossi). GUARDA LE STATISTICHE DI PULISIC