Roma, Svilar è il segreto del primato in classifica: i numeri a Sky Calcio ClubVIDEO ANALISI
La Roma guida a sorpresa in campionato con Milan e Napoli ed è una sorpresa. mentre la squadra di Gasperini comincia a trovare i primi gol dagli attaccanti, c'è una costante da inizio stagione: le prestazioni superlative di Svilar. Nel video alcuni numeri strabilianti mostrati a Sky Calcio Club che riassumono alla perfezione il ruolo del portiere giallorosso nel primato della Roma. Marchegiani: "In questo momento è il migliore portiere del campionato"
