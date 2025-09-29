La Roma guida a sorpresa in campionato con Milan e Napoli ed è una sorpresa. mentre la squadra di Gasperini comincia a trovare i primi gol dagli attaccanti, c'è una costante da inizio stagione: le prestazioni superlative di Svilar. Nel video alcuni numeri strabilianti mostrati a Sky Calcio Club che riassumono alla perfezione il ruolo del portiere giallorosso nel primato della Roma. Marchegiani: "In questo momento è il migliore portiere del campionato"

