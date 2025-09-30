- Tutte le partite di Europa League sono su Sky e in streaming su NOW
Roma-Lille 0-1, il risultato LIVE della partita di Europa League
Giallorossi subito in svantaggio all'Olimpico: errore di Tsimikas e rete di Haraldsson al 6'.
15' - Soulé combina con Wesley e calcia dalla distanza: il sinistro è impreciso e altissimo, ma l'argentino è entrato subito in partita
9' - Il primo giallo del match lo prende Verdonk, che entra in ritardo su El Aynaoui
Ha segnato Haraldsson! Roma-Lille 0-1
6' - Sbavatura di Tsimikas, che pressato perde palla sulla fascia sinistra: pallone a Correia, che vede il corridoio in area per Haraldsson e lo serve. L'islandese carica il destro e batte Svilar con un gran tiro sotto la traversa
4' - Gran recupero di Bouaddi sullo stesso Soulé. Occhi puntati sul talento del Lille, centrocampista che compie 18 anni proprio oggi
2' - Subito un tentativo di Soulé servito da Pellegrini: respinge Mandi
Il saluto tra i capitani Cristante e Giroud: tutto è pronto all'Olimpico!
Ingresso in campo delle squadre insieme all'arbitro del match, il belga Erik Lambrechts
Massara a Sky: "Dybala in scadenza? Vedremo più avanti"
Le parole del direttore sportivo della Roma: "Ci sono diverse soluzioni a disposizione del mister. Stiamo attraversando un periodo intenso, è giusto far ruotare l'organico che riteniamo profondo. Dybala? Sta recuperando bene, speriamo torni a disposizione per domenica. Non è l'unico giocatore in scadenza, ma il tema rinnovi non è stato ancora affrontato: vedremo più avanti. Il Lille è una squadra forte e ai vertici del calcio francese: ci sono talenti come Bouaddi e un campione come Giroud. Dovremo fare attenzione, sono abituati all'Europa e sarà difficile affrontarli. Per il resto siamo contenti del nostro percorso: abbiamo una solidità difensiva ereditata dalla scorsa stagione, ci manca solo essere più prolifici ma sicuramente aiuteranno i rientri di Dybala e Bailey"
Pellegrini a Sky: "Ho un bel rapporto con Gasperini"
Il capitano della Roma nel pre-partita: "Ho lavorato tanto e questo conta per me, il mister e i compagni. Voglio stare sempre meglio. Gasperini? Abbiamo un bel rapporto, ci diciamo le cose come stanno e lo apprezzo. Cerco di seguire al 100% quello che mi chiede. Alla fine è il campo che decide e proprio lì sono importanti le cose che mi chiede di migliorare"
Giroud: "Fisicamente mi sento bene come 10 anni fa"
Gli highlights di Nizza-Roma 1-2
Esordio da tre punti in Europa League per i giallorossi
Formazioni ufficiali
- ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini
- LILLE (4-2-3-1): Ozer; Meunier, Mandi, Mbemba, Verdonk; Bouaddi, Bentaleb; Correia, Haraldsson, Sahraoui; Giroud. All. Genesio
Le scelte di Gasperini
Novità tra i giallorossi rispetto alla formazione iniziale che domenica ha battuto il Verona. Il centravanti è Ferguson rifornito da Soulé e Pellegrini, scelte che spingono in panchina Dovbyk ed El Shaarawy. In mezzo rifiata Koné sostituito da El Aynaoui, dentro anche Tsimikas al posto di Angelino. E in difesa torna Hermoso che rimpiazza Mancini
Le scelte di Genesio
Vittoriosi all'esordio in Europa League contro il Brann ma sconfitti nel weekend dal Lione, i francesi ripartono dal 39enne Giroud accompagnato da Correia, Haraldsson e Sahraoui. Rivoluzionata la difesa dove si rivedono Meunier e la coppia centrale Mandi-Mbemba
Dopo le vittorie in una settimana contro Lazio, Nizza e Verona, la Roma insegue il poker tra campionato ed Europa League. Appuntamento all'Olimpico contro il Lille per la squadra di Gasperini, che vuole continuità di risultati e prestazioni. Attenzione però ai francesi, che all'esordio avevano conquistato i tre punti col Brann nel segno dell'eterno Giroud
Gasperini: "Dovbyk o Ferguson? Non conta essere il titolare"
L'allenatore della Roma ha parlato alla vigilia del match. LA CONFERENZA
Ndicka: "Il gioco di Gasperini ci piace"
Le parole del difensore giallorosso
Il prossimo sarà il primo incontro tra Roma e Lille in Europa: la formazione giallorossa ha perso solo due delle 12 sfide contro avversarie francesi nelle principali competizioni europee (7 vittorie, 3 pareggi), mantenendo la porta inviolata in sei di queste occasioni
Il Lille ha perso solo tre delle 12 sfide contro avversarie italiane nelle principali competizioni europee (6 vittorie, 3 pareggi), rimanendo imbattuto nelle quattro più recenti - dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Inter nel novembre 2011
Da marzo 2017, la Roma ha perso solo due delle 32 partite casalinghe di Europa League (24 vittorie, 6 pareggi), segnando almeno 3 gol in 14 di queste sfide nel periodo nella competizione
Dopo il successo contro il Brann (2-1), il Lille potrebbe ottenere due vittorie consecutive in Europa League per la prima volta dalla stagione 2009/10 (contro Slavia Praga e Fenerbahce in quel caso)
Dopo il successo per 2-1 contro il Nizza alla prima giornata, la Roma potrebbe vincere entrambe le prime due partite stagionali in Europa League/Coppa Uefa solo per la seconda volta nelle sue ultime 10 edizioni disputate nel torneo, dopo il 2023/24
Tutte le ultime sei reti dalla Roma in Europa League sono state segnate nel secondo tempo, tre delle quali negli ultimi 10 minuti di gioco
Il Lille potrebbe vincere entrambe le prime due partite stagionali tra le principali competizioni europee per la prima volta nella sua storia
Gli ultimi sette gol della Roma in Europa League sono stati messi a segno da sette giocatori diversi: Dybala, Pisilli, Angelino, Shomurodov, Paredes, Ndicka e Mancini
Dal suo primo gol in Europa League (11 marzo 2021), solo James Tavernier (sette) ha realizzato più gol di Gianluca Mancini (sei) tra i difensori nella competizione. Il centrale italiano è in generale l'unico giocatore ad aver segnato in tutte le ultime tre edizioni dell'Europa League. GUARDA LE STATISTICHE DI MANCINI
Nella vittoria per 2-1 contro il Brann nella prima giornata, Olivier Giroud è diventato il giocatore più anziano sia a segnare di testa nella storia dell'Europa League sia a riuscirci da subentrato (38 anni e 360 giorni); in aggiunta, l'attaccante francese avrà 39 anni al momento di questa partita, e solo due giocatori hanno trovato la via della rete con almeno 39 anni nella competizione: Daniel Hestad per il Molde nel novembre 2015 (a 40 anni) e Joaquin per il Real Betis nel settembre 2022 (a 41 anni). GUARDA LE STATISTICHE DI GIROUD