Le parole del direttore sportivo della Roma: "Ci sono diverse soluzioni a disposizione del mister. Stiamo attraversando un periodo intenso, è giusto far ruotare l'organico che riteniamo profondo. Dybala? Sta recuperando bene, speriamo torni a disposizione per domenica. Non è l'unico giocatore in scadenza, ma il tema rinnovi non è stato ancora affrontato: vedremo più avanti. Il Lille è una squadra forte e ai vertici del calcio francese: ci sono talenti come Bouaddi e un campione come Giroud. Dovremo fare attenzione, sono abituati all'Europa e sarà difficile affrontarli. Per il resto siamo contenti del nostro percorso: abbiamo una solidità difensiva ereditata dalla scorsa stagione, ci manca solo essere più prolifici ma sicuramente aiuteranno i rientri di Dybala e Bailey"