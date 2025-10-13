Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Napoli: vicino il rientro di Buongiorno, Politano per il Psv. Il punto sugli infortunati

napoli

Nel VIDEO il nostro inviato da Castel Volturno, Massimo Ugolini, fa un punto sugli infortunati in casa Napoli in vista della sfida contro il Torino, alla ripresa di Serie A dopo la sosta: vicino a tornare tra i convocati Buongiorno, mentre Politano potrebbe essere a disposizione di Antonio Conte a partire dal match contro il Psv in Champions League. Diversa invece la situazione di Rrahmani e Lobotka

IL CALENDARIO DELLE BIG FINO ALLA PROSSIMA SOSTA

TAG:

Prossimi Video

Juventus, nuovo stop per Bremer: infortunio al menisco

Serie A

Roma, Leon Bailey verso il rientro con il Viktoria Plzen

Serie A

Buongiorno verso il rientro, Politano per il Psv

napoli

Napoli, Mctominay torna al gol in Nazionale

Serie A

Super Weekend (18-19 ottobre) su Sky Sport: gli appuntamenti

Serie A

Serie A, 7^ giornata: tre partite live su Sky

Serie A