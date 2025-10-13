Napoli: vicino il rientro di Buongiorno, Politano per il Psv. Il punto sugli infortunatinapoli
Nel VIDEO il nostro inviato da Castel Volturno, Massimo Ugolini, fa un punto sugli infortunati in casa Napoli in vista della sfida contro il Torino, alla ripresa di Serie A dopo la sosta: vicino a tornare tra i convocati Buongiorno, mentre Politano potrebbe essere a disposizione di Antonio Conte a partire dal match contro il Psv in Champions League. Diversa invece la situazione di Rrahmani e Lobotka
