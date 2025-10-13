Dopo la seconda pausa per le Nazionali, la Serie A tornerà in campo nel weekend del 18-19 ottobre. Inizia un vero tour de force per le nostre big che fra campionato e coppe giocheranno 7 partite in 21 giorni. Ecco il calendario delle squadre impegnate nelle coppe europee, oltre a Milan e Lazio, che si ritroveranno poi di fronte in occasione degli ottavi di Coppa Italia, in programma però solo da dicembre

SERIE A, ANTICIPI E POSTICIPI FINO ALLA 22^