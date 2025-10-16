Il centrocampista non prende parte all'allenamento del giovedì in casa Juventus. Così come accaduto anche al connazionale Pulisic, lo statunitense ha avuto qualche problema nel viaggio di ritorno dalla nazionale e arriverà in Italia soltanto nelle prime ore di venerdì. I bianconeri giocheranno domenica a Como, dove non perdono da 73 anni

GLI INDISPONIBILI PER LA 7^ GIORNATA