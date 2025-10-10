Così il direttore sportivo del Como: "Nico Paz è straordinario, gli vogliamo bene e sta facendo una crescita pazzesca. Como è una priorità per lui. Ed è significativo vederlo oggi contro Yildiz. Tudor ha detto che noi siamo una finta piccola? Siamo orgogliosi di quanto fatto negli ultimi anni, ma noi vogliamo vincere tutti i giorni e abbiamo la mentalità di Fabregas. Morata? Contenti di averlo avuto qua durante la pausa per le Nazionali: è un leader e sta rispettando tutte le aspettative che avevamo. Ci toglieremo insieme tante soddisfazioni"