La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 23 sfide contro il Como in Serie A (14 vittorie, 9 pareggi), l'ultimo successo degli azzurri contro i bianconeri nel torneo risale al 20 gennaio 1952 (2-0 al Sinigaglia); tra le squadre attualmente in Serie A, solo contro il Bologna (26) la Juve una striscia aperta più lunga senza sconfitta nel massimo campionato
Como-Juventus 0-0, il risultato LIVE
Tudor conferma David, schierato nel tridente con Conceiçao e Yildiz. La novità è il passaggio alla difesa a quattro dopo l'infortunio di Bremer: c'è Rugani accanto a Kelly. Chance per Koopmeiners a centrocampo. Fabregas perde Ramon nel riscaldamento: gioca Diego Carlos nella difesa a tre. Davanti ecco Nico Paz alle spalle dell'ex Morata, spazio dall'inizio per Moreno e Caqueret. Diretta sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
Il saluto tra gli allenatori Igor Tudor e Dani Guindos, vice di Cesc Fabregas che sconta la seconda delle due giornate di squalifica
Ingresso in campo delle squadre insieme all'arbitro del match, Giovanni Ayroldi
Como, Ramon ko nel riscaldamento: gioca Diego Carlos
Problema fisico per lo spagnolo nell'immediato pre-partita: gioca Diego Carlos al suo posto al centro della difesa a tre
La vittoria al Sinigaglia può valere la vetta per i bianconeri
Anche Titì Henry al Sinigaglia
Un doppio ex d'eccezione per Como-Juve, lui che ha giocato in bianconero nel 1999 e che dal 2022 è azionista del club azzurro
Ludi: "Nico Paz è super. E Morata... "
Così il direttore sportivo del Como: "Nico Paz è straordinario, gli vogliamo bene e sta facendo una crescita pazzesca. Como è una priorità per lui. Ed è significativo vederlo oggi contro Yildiz. Tudor ha detto che noi siamo una finta piccola? Siamo orgogliosi di quanto fatto negli ultimi anni, ma noi vogliamo vincere tutti i giorni e abbiamo la mentalità di Fabregas. Morata? Contenti di averlo avuto qua durante la pausa per le Nazionali: è un leader e sta rispettando tutte le aspettative che avevamo. Ci toglieremo insieme tante soddisfazioni"
Tudor: "Le mie scelte per il bene della squadra"
L'allenatore della Juventus nel pre-partita: "Dobbiamo fare una bella gara e imporci su un campo difficile. L'abbiamo preparata in due giorni col rientro dei nazionali. Le scelte? Si prova a fare ciò che si ritiene il meglio per la squadra, ma ho visto bene i ragazzi. Difesa a quattro? E chi l'ha detto che difendiamo a quattro... Ho visto Henry allo stadio, gli ho detto di tifare Juve oggi"
Formazioni ufficiali
- COMO (3-5-1-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf; Vojvoda, Da Cunha, Perrone, Caqueret, Moreno; Paz; Morata. All. Fabregas
- JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceiçao, David, Yildiz. All. Tudor
Le scelte di Fabregas
Tante assenze offensive tra gli azzurri privi degli infortunati Diao e Addai oltre allo squalificato Rodriguez e Kuhn non al meglio. Ecco perché la soluzione è Nico Paz alle spalle dell'ex Morata oltre alla difesa a tre: dentro Smolcic e Kempf insieme a Ramon. Chance a centrocampo per Caqueret, si rivede Moreno a sinistra
Le scelte di Tudor
Davanti il centravanti è ancora David (preferito a Vlahovic e Openda) schierato nel tridente con Conceiçao e Yildiz. Importante il passaggio alla difesa a quattro dopo l'infortunio di Bremer: ecco Rugani accanto a Kelly con Kalulu e Cambiaso sulle fasce. Chance a centrocampo per Koopmeiners insieme a Locatelli e Thuram
Dopo cinque pareggi di fila tra campionato e Champions, la Juventus vuole i tre punti al Sinigaglia. Ancora imbattuta in stagione, la squadra di Tudor rischia però in trasferta contro il Como che ha tre punti in meno in classifica. E gli uomini di Fabregas hanno perso solo a Bologna in Serie A
Tudor: "Il Como è una finta piccola. E Yildiz cresce bene"
Il punto squadra per squadra
Dopo due successi nelle prime tre partite casalinghe contro la Juventus in Serie A tra il 1950 e il 1952 (1 sconfitta), il Como non ha più ottenuto alcuna vittoria nelle successive 11 gare al Sinigaglia contro i bianconeri nel torneo (4 pareggi, 7 sconfitte)
La Juventus è una delle uniche tre avversarie, insieme a Milan e Inter, contro cui il Como ha perso entrambe le sfide nella scorsa stagione di Serie A
Il Como ha pareggiato tre delle ultime quattro partite di campionato (1 vittoria), tante quante nelle precedenti 21 (10 vittorie, 3 pareggi, 8 sconfitte); gli azzurri potrebbero inoltre pareggiare tre match consecutivi nel massimo campionato per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2002 (quattro in quel caso con Eugenio Fascetti allenatore)
Il Como ha registrato una vittoria e due pareggi nelle tre gare al Sinigaglia di questo campionato e potrebbe evitare la sconfitta in tutte le prime quattro partite casalinghe stagionali di Serie A per la prima volta dal 1986/87 (1 vittoria, 3 pareggi in quel caso)
La Juventus ha registrato cinque pareggi di fila in gare ufficiali per la prima volta da aprile 2006, con Fabio Capello in panchina; solo una volta nella loro storia i bianconeri hanno pareggiato almeno sei match consecutivi tra tutte le competizioni (dal 1929/30): tra marzo e aprile 1971 (otto in quel caso con Cestmir Vycpalek allenatore)
La Juventus è rimasta imbattuta nelle prime sei partite stagionali di Serie A in 11 degli ultimi 15 campionati; più nel dettaglio, nel 2025/26 i bianconeri hanno guadagnato gli stessi punti (12) rispetto alle prime sei gare del 2024/25, segnando esattamente le stesse reti (nove) - per quanto riguarda i gol subiti hanno subito cinque reti contro le zero dello scorso torneo
Nessuna squadra ha subito meno tiri in porta del Como (16, al pari del Napoli) in questo campionato, subito dietro troviamo la Juventus (17, come Roma e Bologna)
La Juventus è la squadra con cui Alvaro Morata ha sia collezionato il maggior numero di presenze (185) che segnato più reti (59) in carriera nei top 5 campionati europei tra tutte le competizioni. Il classe '92 ha affrontato sette volte i bianconeri tra tutte le competizioni senza mai segnare, solo contro Roma (11) e Sassuolo (otto) ha disputato più match ufficiali rimanendo a secco di gol. GUARDA LE STATISTICHE DI MORATA
Kenan Yildiz non ha preso parte ad alcun gol nelle sue ultime quattro presenze con la Juventus tra tutte le competizioni, dopo che era stato coinvolto in 13 reti nelle precedenti 10 partite con i bianconeri (sei gol e sette assist). In generale, dal primo match di Igor Tudor alla guida della Juventus (lo scorso 29 marzo), il classe 2005 è il giocatore della Serie A che ha partecipato a più reti tra tutte le competizioni: 15 in 19 match (otto marcature e sette passaggi vincenti). GUARDA LE STATISTICHE DI YILDIZ