Le nazionali hanno restituito alla Juve un Yildiz in gran forma (tre gol in due partite con la Turchia) e un ritrovato Dusan Vlahovic. Insieme a loro Conceiçao dovrebbe essere il favorito contro il Como, a meno che Tudor non lo voglia preservare per la Champions in vista Madrid. Ma non è escluso un 3-5-2 con un esterno a destra più offensivo

La Juventus riparte dopo la pausa delle nazionali e riparte in salita con tre partite in una settimana in trasferta, e con le brutte notizie arrivate per Bremer e il suo infortunio, che lo terrà lontano dal campo per un po'. Le nazionali hanno restituito un Yildiz in gran forma, tre gol in due partite con la Turchia e un ritrovato Dusan Vlahovic, titolare in entrambe le partite con la Serbia e in gol contro Andorra. Due da titolare in pochi giorni, lo stesso numero di partite giocate dall'inizio con la maglia della Juventus, contro Verona e Inter, poi sempre in panchina sia in campionato che in Champions. La terza da titolare potrebbe arrivare a Como, la prima delle partite lontano da Torino. Poi ci sarà Madrid e a chiudere la settimana la Lazio.

In un momento cosi Tudor deve guardare esclusivamente al campo senza pensare ai problemi extra di Vlahovic legati al contratto. L'attaccante serbo, pur giocando poco, è quello che ha il miglior rendimento tra i tre che si giocano una maglia. Quattro gol tra campionato e Champions, una rete ogni 64 minuti. Numeri che potrebbero spingere Tudor a puntare su di lui. Di certo insieme con l'intoccabile Yildiz e poi? Conceiçao dovrebbe essere il favorito a meno che Tudor non lo voglia preservare in vista Madrid. Il portoghese va gestito, visto che si è gia fermato per problemi muscolari. Non è escluso quindi che Tudor possa puntare su un 3-5-2 con un esterno a destra piu offensivo come Joao Mario e far rifiatare Kalulu che, con Kelly, è uno di quelli ad aver giocato tutti i minuti delle otto partite stagionali. Gli ultimi allenamenti daranno risposte, valutando anche le condizioni di tutti i nazionali. Ma su Vlahovic non dovrebbero esserci dubbi. A Como Tudor dovrebbe puntare su di lui.