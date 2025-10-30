Roma, infortunio Ferguson: trauma distorsivo alla caviglia destra. Le newsVIDEO
Il nostro inviato da Trigoria, Angelo Mangiante, fa un punto sull’infortunio di Evan Ferguson, uscito dopo appena sette minuti nel match contro il Parma. Gli esami strumentali hanno evidenziato un trauma distorsivo della caviglia destra con l'interessamento legamentoso. Nel VIDEO tutti i dettagli
Prossimi Video
Pedro: "Ultimo anno qui, voglio salutare con l'Europa"
Serie A
Gilardino: "Giocato da squadra vera, mi godo la prestazione"
pisa
Sarri: "Solidi dietro, ma c'è problema offensivo"
lazio
Pisa-Lazio 0-0: highlights
Serie A
Cagliari-Sassuolo 1-2: gol e highlights
Serie A
Roma, si ferma Ferguson: trauma distorsivo alla caviglia
VIDEO
Spalletti-Juve, contratto senza obbligo di rinnovo
Serie A