Roma, infortunio Ferguson: trauma distorsivo alla caviglia destra. Le news

VIDEO
Il nostro inviato da Trigoria, Angelo Mangiante, fa un punto sull’infortunio di Evan Ferguson, uscito dopo appena sette minuti nel match contro il Parma. Gli esami strumentali hanno evidenziato un trauma distorsivo della caviglia destra con l'interessamento legamentoso. Nel VIDEO tutti i dettagli

