La conferenza stampa di Gasperini LIVE alle 13.30

Roma, la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini LIVE alle 13.30

La Roma di Gian Piero Gasperini, prima in classifica a pari punti con il Napoli, è pronta a far visita al Milan di Allegri per una sfida d'alta classifica. L'allenatore giallorosso alle 13.30 interverrà in conferenza stampa per presentare la gara in programma domenica alle 20.45

Sfida al vertice: squadre separate da 3 punti in classifica

Alle 13.30 la conferenza stampa di Gasperini

La Roma di Gian Piero Gasperini è pronta a fare visita al Milan a San Siro per la decima giornata di Serie A. L'allenatore giallorosso parlerà in conferenza stampa a partire dalle 13.30: noi seguiremo in diretta l'evento attraverso questo liveblog.

