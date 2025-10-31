Il direttore generale della Juventus Damien Comolli ha parlato in conferenza stampa delle motivazioni riguardo la scelta di Luciano Spalletti come nuovo allenatore: "È un grande esperto di calcio italiano e ha avuto successo in diversi contesti. È la persona che può portare avanti il brand. Il contratto è fino a fine stagione ma più avanti potremmo sederci ad un tavolo e vedere se continuare insieme. Sul suo nome siamo stati tutti allineati all'interno del club"

