Juventus, Comolli: "Sulla scelta di Spalletti tutto il club allineato". VIDEO

juventus

Il direttore generale della Juventus Damien Comolli ha parlato in conferenza stampa delle motivazioni riguardo la scelta di Luciano Spalletti come nuovo allenatore: "È un grande esperto di calcio italiano e ha avuto successo in diversi contesti. È la persona che può portare avanti il brand. Il contratto è fino a fine stagione ma più avanti potremmo sederci ad un tavolo e vedere se continuare insieme. Sul suo nome siamo stati tutti allineati all'interno del club"

IL LIVE DELLA CONFERENZA DI SPALLETTI

 

