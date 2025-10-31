Juventus, Comolli: "Sulla scelta di Spalletti tutto il club allineato". VIDEOjuventus
Il direttore generale della Juventus Damien Comolli ha parlato in conferenza stampa delle motivazioni riguardo la scelta di Luciano Spalletti come nuovo allenatore: "È un grande esperto di calcio italiano e ha avuto successo in diversi contesti. È la persona che può portare avanti il brand. Il contratto è fino a fine stagione ma più avanti potremmo sederci ad un tavolo e vedere se continuare insieme. Sul suo nome siamo stati tutti allineati all'interno del club"
IL LIVE DELLA CONFERENZA DI SPALLETTI
Prossimi Video
Genoa, Ottolini lascia il centro sportivo del club
Serie A
Spalletti: "Proveremo qualcosa di diverso con la difesa a 4"
Serie A
Comolli: "Spalletti? Accordo trovato in 3 giorni"
juventus
Spalletti: "In passato volevo Koopmeiners, ma costava tanto"
Serie A
Milan, Leao torna in gruppo: contro la Roma ci sarà
Serie A
Spalletti: "Napoli? Per le analisi ho dato l'altro braccio"
juventus
Comolli: "Nuovo direttore sportivo? Ricerca ancora attiva"
Serie A