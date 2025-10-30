Le parole del nuovo allenatore della Juve ai microfoni di Sky Sport: "Ci sono moltissime cose da fare, bisogna cercare di dare qualche indicazione e il campo dirà se sono giuste o no. L'intenzione è quella di avere più qualità tecnica dentro al campo, è attraverso quella che si può fare una bella partita e provare a vincere. Senza Yildiz devo trovarla quella qualità in mezzo, poi non abbiamo tanti difensori, uno fresco che può entrare dalla panchina mi serve. Scudetto? Son tutti discorsi che si fanno, poi ci chiamiamo Juventus, abbiamo quella storia lì. Al mio fianco c'è sempre uno come Chiellini, finché la matematica non lo vieta bisogna puntare al massimo"