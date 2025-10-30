- Vuoi vedere le partite di Serie A? Su Sky hai 3 partite su 10 a giornata.
Cremonese-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Inizia da Cremona la nuova avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Il neo-allenatore parte col 4-3-1-2, con Openda-Vlahovic coppia d'attacco: in mezzo al campo recupera Thuram. Nicola si schiera con Bonazzoli e Vardy in avanti. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD
FORMAZIONI UFFICIALI
CREMONESE (3‑5‑2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola
JUVENTUS (4-3-1-2): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Kostic; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; McKennie; Vlahovic, Openda. All. Spalletti
McKennie: "Spalletti vuole disponibilità da parte nostra"
Così lo statunitense della Juventus a pochi minuti dal fischio d'inizio: "Spalletti non ci ha detto niente di particolare, vuole solo disponibilità da parte nostra. Dobbiamo tornare a vincere, per i tifosi e per noi stessi, dobbiamo lasciare da parte le critiche e concentrarci sul campo. Oggi è importante perché è la prima partita del mister, ma anche per noi perché vogliamo far tornare la Juventus al suo livello. Scudetto? Dobbiamo concentrarci partita per partita"
Payero: "Dovremo vincere più duelli possibili"
Le dichiarazioni nel pre-partita del centrocampista della Cremonese a Sky: "Sappiamo che oggi è una partita tosta, difficile per noi. Però se crediamo in noi possiamo fare una buona prestazione, sono orgoglioso di questa squadra e penso possiamo fare bene. Dovremo vincere più duelli possibili".
Spalletti e le sue frasi cult
Prima conferenza e subito show per Luciano Spalletti che si è lasciato andare a due massime, non le prime della sua carriera.
Spalletti a Sky: "Scudetto? Ci chiamiamo Juventus"
Le parole del nuovo allenatore della Juve ai microfoni di Sky Sport: "Ci sono moltissime cose da fare, bisogna cercare di dare qualche indicazione e il campo dirà se sono giuste o no. L'intenzione è quella di avere più qualità tecnica dentro al campo, è attraverso quella che si può fare una bella partita e provare a vincere. Senza Yildiz devo trovarla quella qualità in mezzo, poi non abbiamo tanti difensori, uno fresco che può entrare dalla panchina mi serve. Scudetto? Son tutti discorsi che si fanno, poi ci chiamiamo Juventus, abbiamo quella storia lì. Al mio fianco c'è sempre uno come Chiellini, finché la matematica non lo vieta bisogna puntare al massimo"
Un punto tra le due squadre
Distanza minima tra la Cremonese e la Juventus alla vigilia di questo scontro diretto.
Terminata la gara del 'Maradona'
Finisce in parità la sfida tra Napoli e Como.
I precedenti
La Cremonese è, insieme al Piacenza, una delle due squadre contro cui la Juventus ha giocato più partite in Serie A senza mai perdere: 16 match contro entrambe (12 vittorie, 4 pareggi contro i grigiorossi).
Il bilancio allo Zini
Nelle otto sfide di Serie A tra Cremonese e Juventus disputate in casa dei grigiorossi, si sono sempre alternati un pareggio e un successo bianconero (l'ultimo nel gennaio 2023, 1-0 per la Juventus), mai due risultati identici di fila.
Cremonese, partenza super
La Cremonese ha conquistato 14 punti nel campionato in corso e non ha mai fatto meglio nei primi nove match stagionali in Serie A considerando tre punti a vittoria da sempre (14 anche nel 1993/94 con Luigi Simoni allenatore), il suo record dopo 10 gare nel torneo è di 15 punti (sempre nel 1993/94). In più, l’ultima neopromossa con almeno 14 punti conquistati dopo nove gare giocate in un singolo torneo di massima serie era stata l’Hellas Verona nel 2013/14 (16).
La striscia positiva della Cremonese
La Cremonese è rimasta imbattuta nelle ultime cinque partite casalinghe di Serie A (2 vittorie, 3 pareggi); i grigiorossi non registrano una serie più lunga senza sconfitte interne nel massimo campionato dal periodo tra novembre 1995 e marzo 1996 (10 in quel caso).
Juventus, il bilancio contro le neopromosse
La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime otto sfide giocate nel girone d'andata contro squadre neopromosse (5 vittorie, 3 pareggi): l'ultima sconfitta con squadra provenienti dalla B nel girone d'andata risale al 18 settembre 2022 (1-0 a Monza, rete di Gytkjaer).
I numeri della Juve in trasferta
La Juventus ha perso le ultime due trasferte di campionato, tante sconfitte quante nelle precedenti 10 (4 vittorie, 4 pareggi); i bianconeri non fanno peggio dal marzo-aprile 2010, quando arrivarono a quattro sconfitte esterne consecutive in Serie A.
Debutto bianconero per Spalletti
Luciano Spalletti ha collezionato finora 559 panchine in Serie A, vincendo 288 incontri; tra gli allenatori del massimo campionato, dal 1929/30 in avanti, solo tre contano più successi: Giovanni Trapattoni (352), Massimiliano Allegri (307) e Nereo Rocco (302). La Juventus sarà l'ottava squadra guidata dal tecnico toscano nel massimo torneo italiano.
Cremonese la più cinica in A
La Cremonese è la formazione con la più alta percentuale realizzativa in questa stagione di Serie A (16.4%, il doppio di quella della Juventus, 8%); i grigiorossi sono anche la squadra che in percentuale ha segnato più chiare occasioni da gol (56% - 9 su 16).
Vardy in cerca di un altro gol casalingo
Jamie Vardy ha segnato nel suo ultimo match allo stadio Zini in Serie A e ha registrato tre gol nelle ultime quattro gare interne considerando anche il massimo campionato inglese, tanti quanti quelli realizzati nelle precedenti 16 partite casalinghe di Premier League con la maglia del Leicester.
Il grande assente di oggi
Kenan Yildiz ha eguagliato Paul Pogba come giocatore con più gol realizzati con la Juventus prima di compiere 21 anni in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (11).