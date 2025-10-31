Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Napoli, Lobotka torna tra i convocati per il Como

Serie A

Il Napoli ritrova Stanislav Lobotka: il centrocampista slovacco sarà in panchina contro il Como nel match valevole per la 10^ giornata di Serie A. Lobotka non gioca dal 5 ottobre contro il Genoa, quando uscì al 44' per infortunio. Da allora le chiavi del centrocampo sono state affidate a Gilmour e lo saranno anche contro il Como, in attesa che lo slovacco ritrovi la condizione per riprendersi il posto da titolare

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI PER LA 10^ GIORNATA

TAG:

Prossimi Video

Napoli, Lobotka torna tra i convocati per il Como

Serie A

Juventus a Cremona senza Yildiz e Kelly: le news

Serie A

Genoa, Ottolini lascia il centro sportivo del club

Serie A

Spalletti: "Proveremo qualcosa di diverso con la difesa a 4"

Serie A

Comolli: "Spalletti? Accordo trovato in 3 giorni"

juventus

Spalletti: "In passato volevo Koopmeiners, ma costava tanto"

Serie A