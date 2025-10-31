Napoli, Lobotka torna tra i convocati per il Como

Il Napoli ritrova Stanislav Lobotka: il centrocampista slovacco sarà in panchina contro il Como nel match valevole per la 10^ giornata di Serie A. Lobotka non gioca dal 5 ottobre contro il Genoa, quando uscì al 44' per infortunio. Da allora le chiavi del centrocampo sono state affidate a Gilmour e lo saranno anche contro il Como, in attesa che lo slovacco ritrovi la condizione per riprendersi il posto da titolare
