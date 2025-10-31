Offerte Sky
Napoli-Como, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Sabato 1° novembre alle 18 il Napoli capolista ospita il Como 5° in classifica. In difesa tre giocatori in ballottaggio per due maglie: Juan Jesus, Buongiorno e Rrahmani (quest'ultimo è appena rientrato dopo un lungo infortunio). A sinistra Spinazzola al posto di Olivera, a centrocampo McTominay sostituisce Elmas. In avanti fuori Lang e Lucca, dovrebbero partire dal 1' Hojlund e Neres. Fabregas dovrebbe confermare l'unica punta Douvikas, supportata dal trio Diao-Nico Paz-Rodríguez

Probabili formazioni
Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic
Portiere
Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Giovanni Di Lorenzo
Terzino destro
Napoli
Juan Jesus
Juan Jesus
Difensore centrale
Napoli
Alessandro Buongiorno
Alessandro Buongiorno
Difensore centrale
Napoli
Leonardo Spinazzola
Leonardo Spinazzola
Terzino sinistro
Napoli
Frank Anguissa
Frank Anguissa
Mezzala destra
Napoli
Billy Gilmour
Billy Gilmour
Centrocampista centrale
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
Mezzala sinistra
Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
Esterno destro
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
Attaccante
Napoli
David Neres
David Neres
Esterno sinistro

La probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Nunes Jesus, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte

  • Quattro possibili cambi per Conte rispetto alla vittoria contro il Lecce
  • Nel ruolo di terzino sinistro Spinazzola dovrebbe giocare al posto di Olivera
  • A centrocampo McTominay dovrebbe riprendere il suo posto da titolare, con Elmas che tornerebbe in panchina
  • Due cambi in attacco: fuori Lang e Lucca, tornano titolari Hojlund e Neres
  • Il vero dubbio resta in difesa, con tre giocatori in ballottaggio per due maglie: Juan Jesus, Buongiorno e Rrahmani (quest'ultimo da valutare, essendo appena rientrato dopo un lungo infortunio)
Como
Jean Butez
Jean Butez
Portiere
Como
Stefan Posch
Stefan Posch
Terzino destro
Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
Difensore centrale
Como
Diego Carlos
Diego Carlos
Difensore centrale
Como
Álex Valle
Álex Valle
Terzino sinistro
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
Centrocampista centrale
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
Centrocampista centrale
Como
Assane Diao
Assane Diao
Esterno destro
Como
Nico Paz
Nico Paz
Trequartista
Como
Jesús Rodriguez
Jesús Rodriguez
Esterno sinistro
Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
Attaccante

La probabile formazione

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramón, Santos Silva, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Rodríguez; Douvikas. All. Fabregas

  • Dubbio in difesa nel ruolo di terzino destro tra Posch e Smolcic
  • Caqueret potrebbe lasciare il suo posto a centrocampo a Perrone
  • L'unica punta Douvikas dovrebbe essere supportata alle sue spalle da Diao, Nico Paz e Rodríguez, ma non è da escludere un utilizzo dal 1' di Kühn

