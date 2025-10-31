Sabato 1° novembre alle 18 il Napoli capolista ospita il Como 5° in classifica. In difesa tre giocatori in ballottaggio per due maglie: Juan Jesus, Buongiorno e Rrahmani (quest'ultimo è appena rientrato dopo un lungo infortunio). A sinistra Spinazzola al posto di Olivera, a centrocampo McTominay sostituisce Elmas. In avanti fuori Lang e Lucca, dovrebbero partire dal 1' Hojlund e Neres. Fabregas dovrebbe confermare l'unica punta Douvikas, supportata dal trio Diao-Nico Paz-Rodríguez
La probabile formazione
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Nunes Jesus, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte
- Quattro possibili cambi per Conte rispetto alla vittoria contro il Lecce
- Nel ruolo di terzino sinistro Spinazzola dovrebbe giocare al posto di Olivera
- A centrocampo McTominay dovrebbe riprendere il suo posto da titolare, con Elmas che tornerebbe in panchina
- Due cambi in attacco: fuori Lang e Lucca, tornano titolari Hojlund e Neres
- Il vero dubbio resta in difesa, con tre giocatori in ballottaggio per due maglie: Juan Jesus, Buongiorno e Rrahmani (quest'ultimo da valutare, essendo appena rientrato dopo un lungo infortunio)
La probabile formazione
COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramón, Santos Silva, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Rodríguez; Douvikas. All. Fabregas
- Dubbio in difesa nel ruolo di terzino destro tra Posch e Smolcic
- Caqueret potrebbe lasciare il suo posto a centrocampo a Perrone
- L'unica punta Douvikas dovrebbe essere supportata alle sue spalle da Diao, Nico Paz e Rodríguez, ma non è da escludere un utilizzo dal 1' di Kühn