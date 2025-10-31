Sabato 1° novembre alle 18 il Napoli capolista ospita il Como 5° in classifica. In difesa tre giocatori in ballottaggio per due maglie: Juan Jesus, Buongiorno e Rrahmani (quest'ultimo è appena rientrato dopo un lungo infortunio). A sinistra Spinazzola al posto di Olivera, a centrocampo McTominay sostituisce Elmas. In avanti fuori Lang e Lucca, dovrebbero partire dal 1' Hojlund e Neres. Fabregas dovrebbe confermare l'unica punta Douvikas, supportata dal trio Diao-Nico Paz-Rodríguez

SERIE A, TUTTI GLI INDISPONIBILI