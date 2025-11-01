Fabregas: "I ragazzi mi hanno fatto godere"

L'allenatore del Como commenta il buon pari del Maradona: "Sono soddisfatto ma vado via con un po’ di amaro in bocca perché una partita giocata così devi vincerla Non posso rimproverare nulla ai ragazzi mi hanno fatto godere per personalità e gioco. Solo noi siamo venuti a pressare il Napoli così in alto in casa sua. Siamo stati top, tutto questo fa parte di una crescita e stiamo crescendo molto velocemente". Sul rigore sbagliato da Morata: "Si può sbagliare, ci sono cose più importanti di un risultato ed è la crescita di questi ragazzi che tocca a me gestire"

