Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Capello: "La Roma merita questa classifica, sorprenderà"

video analisi

Nel video tratto da Sky Calcio Club l'investitura di Fabio Capello: "La Roma questa sera ha dimostrato che la classifica che ha non è un caso. Ha nel suo Dna quello che Gasperini vuole vedere. Sarà una delle sorprese di questa stagione"

TUTTI I VIDEO DA SKY CALCIO CLUB

TAG:

Prossimi Video

Milan, giornata di riposo: Pulisic e Rabiot si allenano

Serie A

Fiorentina, Pioli verso l'addio: le ultime news

Serie A

Il nuovo Koop: cosa c'è dietro il cambio di ruolo

VIDEO analisi

La gatta di De Giorgi: "Ha vinto già due medaglie d'oro..."

VOLLEY

Capello: "La Roma merita questa classifica, sorprenderà"

video analisi

Maignan e i rigori parati: il 'segreto' è il suo preparatore

SKY CALCIO CLUB