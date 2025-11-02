Capello: "La Roma merita questa classifica, sorprenderà"video analisi
Nel video tratto da Sky Calcio Club l'investitura di Fabio Capello: "La Roma questa sera ha dimostrato che la classifica che ha non è un caso. Ha nel suo Dna quello che Gasperini vuole vedere. Sarà una delle sorprese di questa stagione"
Prossimi Video
Milan, giornata di riposo: Pulisic e Rabiot si allenano
Serie A
Fiorentina, Pioli verso l'addio: le ultime news
Serie A
Il nuovo Koop: cosa c'è dietro il cambio di ruolo
VIDEO analisi
La gatta di De Giorgi: "Ha vinto già due medaglie d'oro..."
VOLLEY
Capello: "La Roma merita questa classifica, sorprenderà"
video analisi
Maignan e i rigori parati: il 'segreto' è il suo preparatore
SKY CALCIO CLUB
Capello e De Giorgi: il ruolo del Ct e le scelte da fare
Serie A