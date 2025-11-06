Inter, con la Lazio si va verso il ritorno della Thu-La

Il giorno dopo la vittoria a San Siro contro il Kairat, l’Inter prepara già la prossima sfida di campionato, domenica alle 20.45 sempre in casa contro la Lazio. Nel match contro la squadra di Sarri, Chivu dovrebbe riproporre dal 1’ la Thu-La in attacco: Thuram e Lautaro non giocano insieme in campionato dalla trasferta di Cagliari di fine settembre e dal match di Champions con lo Slavia Praga. Nel VIDEO le ultime notizie con l'inviato ad Appiano Gentile Andrea Paventi
