20' - Revocato il calcio di rigore all'Inter dopo la review al Var
Inter-Kairat 0-0, il risultato LIVE
Quarta giornata della League Phase di Champions League, con l'Inter che ospita a San Siro i kazaki del Kairat. I nerazzurri partono forte e creano diverse occasioni, l'uomo più pericoloso è Lautaro. Al 20' l'arbitro assegna un rigore per fallo su Bisseck ma, dopo un check al Var, revoca il penalty. Diretta sull'app Prime Video, disponibile per il clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime
20' - Richiamato all'on-field review l'arbitro Godinho
18' - Calcio di rigore per l'Inter! Gran giocata di Bisseck che recupera il pallone nella trequarti del Kairat, tenta il dribbling di tacco e viene steso da Arad. L'arbitro indica il dischetto
16' - Contatto tra Arad e Frattesi in area di rigore. Il centrocampista dell'Inter protesta, ma per l'arbitro è tutto regolare
14' - Lautaro sfiora ancora una volta il gol! Gran passaggio di Zielinski a rimorchio, il capitano dell'Inter apre l'interno destro ma il pallone termina di poco alto sopra la traversa
12' - Ancora due occasioni per i nerazzurri, prima con Lautaro e poi con Esposito. In entrambe le circostanze molto bravo Anarbekov a dire di no.
11' - Sale la pressione dell'Inter, secondo corner consecutivo per i nerazzurri
10' - Doppia chance per l'Inter! Prima conclusione di Dimarco respinta da Anarbekov, poi sulla ribattuta calcia Lautaro con un difensore che si rifugia in angolo
9' - Primo corner per l'Inter con Dimarco che cerca lo schema con Zielinski, la difesa del Kairat ferma l'azione in fallo laterale
7' - Avvio coraggioso del Kairat che sta tenendo alto il suo baricentro
6' - Ammonito Jorginho, intervento in ritardo su Lautaro che resta a terra colpito sul piede sinistro
5' - Primo cross di Dimarco dalla sinistra, Anarbekov respinge di pugno
2' - Colpo al volto per Jorginho, gioco fermo a San Siro. Il calciatore sembra comunque in grado di proseguire
Inter-Kairat, fischio d'inizio a San Siro!
L'arbitro Godinho dà il via al match
Squadre in campo, tra poco si parte!
Così tra poco in campo...
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Esposito. All. Chivu
- A disposizione: Martinez, Calligaris, Sucic, Thuram, Luis Henrique, Bonny, Acerbi, Diouf, Calhanoglu, Akanji, Alexiou, Bastoni.
KAIRAT (4-2-3-1): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Sorokin, Luis Mata; Arad, Kassabulat; Gromyko, Jorginho, Satpayev; Edmilson. All. Urazbakhtin
- A disposizione: Zarutskiy, Kalmurza, Kurgin, Sadybekov, Zaria, Baibek, D. Glazer, Tapalov, Stanojev, Ricardinho.
Il cammino del Kairat nella League Phase
- Sporting CP-Kairat 4-1
- Kairat-Real Madrid 0-5
- Kairat-Pafos 0-0
- Inter-Kairat, questa sera
- Copenaghen-Kairat, 26 novembre ore 18.45
- Kairat-Olympiacos, 9 dicembre ore 16.30
- Kairat-Club Brugge, 20 gennaio ore 16.30
- Arsenal-Kairat, 28 gennaio ore 21
San Siro è di Inter e Milan: firmato il rogito. Le news LIVE
Marotta: "Giornata storica per Milano. Tempistiche? Prima del 2032"
Il presidente dell'Inter è intervenuto su Sky Sport prima del calcio d'inizio: "Credo che oggi sia un giornata storica per Milano, per le due squadre milanesi, per l'Italia intera. Abbiamo segnato il passo. Con l'acquisizione di San Siro, che è un'icona della nazione e non solo del mondo calcistico, la volontà delle due squadre è quella di fare uno stadio che rispecchi gli standard di modernità in termini di accoglienza, ospitalità, sicurezza, attrazione. E che sia un punto di riferimento della zona. L'obiettivo secondo è quello di riqualificare questo quartiere che è altrettanto importante per la città e il comune di Milano. Questa operazione, che avrà il suo tempo tra mille difficoltà, rappresenterà qualcosa di straordinario. Sarà un valore aggiunto per l'intera collettività". Sulle tempistiche: "Non voglio sbilanciarmi ma deve essere pronto e a disposizione per gli Europei, quindi prima del 2032. Sono convinto, come ha detto Scaroni, che ci saranno tante salite da scalare. Purtroppo l'Italia è fatta di questa burocrazia ma non ci scoraggiamo. La nostra proprietà è molto determinata, sono stati tenaci nel perseguire un obiettivo che da anni si mirava a centrare. Sono certo che arriveremo fino in fondo". Sull'aspetto economico: "Lo stadio rappresenta un arricchimento del patrimonio che porta anche a dei vantaggi economici. Anche l'incasso del botteghino sarà incrementato alla luce dei servizi di qualità che potremo garantire. La sostenibilità deve essere perseguita non solo attraverso lo stadio ma anche grazie alla valorizzazione del nostro movimento calcistico. Oggi abbiamo un po' di difficoltà a valorizzare le nostre risorse, mi riferisco soprattutto alla vendita dei diritti televisivi. C'è un grande gap con le altre nazioni, che si può colmare attraverso la costruzione di stadi e con un prodotto calcistico di alta qualità".
Il cammino dell'Inter nella League Phase
- Ajax-Inter 0-2
- Inter-Slavia Praga 3-0
- Union Saint-Gilloise-Inter 0-4
- Inter-Kairat Almaty: questa sera
- Atletico Madrid-Inter: mercoledì 26 novembre, ore 21
- Inter-Liverpool: martedì 9 dicembre, ore 21
- Inter-Arsenal: martedì 20 gennaio, ore 21
- Borussia Dortmund-Inter: mercoledì 28 gennaio, ore 21
Lautaro Martínez dell'Inter ha segnato 24 gol in UEFA Champions League e gli unici giocatori argentini con più gol nella competizione sono Lionel Messi (129), Sergio Agüero (41) e Hernán Crespo (25). Ha segnato 11 gol nelle ultime 10 partite: nessun giocatore ha segnato più volte in una delle principali competizioni europee dall'inizio di quest'anno solare (anche Harry Kane 11).
Solo due squadre (al momento) a punteggio pieno: la classifica
La vittoria per 4-0 dell’Inter contro l’Union Saint-Gilloise alla terza giornata è stata una delle vittorie con più ampio margine in UEFA Champions League per i nerazzurri (record eguagliato): i loro nove gol in questa stagione rappresentano un record nelle prime tre partite disputate in una singola edizione della competizione dal 2010-11, quando erano i detentori del titolo (10 reti in quel caso).
Il Kairat non ha ancora vinto nelle prime tre partite giocate in UEFA Champions League (1 pareggio, 2 sconfitte), segnando solo una volta e subendo nove reti; le uniche squadre ad aver segnato uno o meno gol e a aver subito più di 10 gol nelle prime quattro partite in assoluto nella competizione sono state il Levski Sofia nel 2006 (1F, 13S), l'MSK Zilina nel 2010 (1F, 15S) e l'FC Nordsjælland nel 2012 (1F, 11S).
L'Inter ha vinto tutte le ultime tre partite di UEFA Champions League senza subire gol, segnando almeno 2 gol in ognuna; solo tre squadre sono riuscite a vincere quattro partite consecutive nella competizione senza subire gol e segnandone al tempo stesso più di uno: il Bayern Monaco nel 2012-13, il Borussia Dortmund nel 2014-15 e il PSG nel 2017-18 (anche l'Arsenal potrebbe riuscirci in questa quarta giornata).
Non solo Inter-Kairat: il programma di oggi
Cristian Chivu punta a diventare il primo allenatore a vincere ciascuna delle sue prime quattro partite di UEFA Champions League dai tempi di Hansi Flick nel 2020, e il primo in assoluto a riuscirci senza subire gol.
Effettuando cinque parate contro il Pafos nella terza giornata, Temirlan Anarbekov (22 anni e 7 giorni) del Kairat è diventato il quarto portiere più giovane a mantenere la porta inviolata al suo esordio in UEFA Champions League nelle ultime 20 stagioni, dopo Sergio Asenjo dell'Atlético de Madrid nel settembre 2009 (20 anni e 79 giorni), Daniil Khudyakov dello Sturm Graz nel novembre 2024 (20 anni e 323 giorni) e Diogo Costa del Porto nel dicembre 2020 (21 anni e 81 giorni).
Zielinski: "Tutti pensano che può essere facile ma non sarà così"
Il centrocampista nerazzurro è intervenuto su Sky prima dell'inizio della partita. "Tutti pensano che può essere facile ma non sarà così. Hanno giocatori di qualità e dovremo essere attenti, hanno giocato 4 turni di preliminari quindi si godono questa competizione e sicuro proveranno a darci fastidio".
Arbitra il portoghese Godinho
- Arbitro: Luis Godinho (POR)
- Assistenti: Rui Teixeira (POR) e Pedro Almeida (POR)
- Quarto uomo: António Nobre(POR)
- VAR: André Narciso(POR)
- AVAR: Tiago Martins(POR)
L'Inter ha vinto nove delle ultime 10 partite della fase a gironi/fase campionato di UEFA Champions League senza subire gol (l'eccezione è stata lo 0-1 contro il Bayern Leverkusen nella sesta giornata del 2024-25) ed è l'unica squadra ad aver mantenuto la porta inviolata in 10 partite della fase a gironi/campionato dall'inizio della scorsa stagione.
Alla terza giornata, gli avversari del Kairat, il Pafos, hanno ricevuto un cartellino rosso al quarto minuto, ma la partita è comunque finita 0-0: è stata la partita più lunga giocata da una squadra in 11 uomini contro 10 nella competizione senza segnare. Il club kazako ha registrato la peggiore percentuale realizzativa in UEFA Champions League in questa stagione finora (2,4% - 42 tiri, 1 gol).
Carlos Augusto: "Chivu ha ridato fiducia a tutto il gruppo"
Chivu: "Thuram c'è, Lautaro deve sorridere"
Le parole dell'allenatore nerazzurro su Sky alla vigilia del match
L'Inter ha vinto nove delle ultime 10 partite di UEFA Champions League quando ha incontrato un avversario per la prima volta, ad eccezione della sconfitta per 5-0 contro il PSG nella finale della scorsa stagione.
Questo sarà il primo incontro dell'Inter contro il Kairat, nonché il primo in assoluto tra squadre italiane e kazake in una competizione europea.
Tutto pronto a San Siro
Inter-Kairat, fischio d'inizio alle 21
Buonasera e benvenuti da San Siro, con l'Inter di Chivu che ospiterà il Kairat Almaty per la quarta giornata della League Phase di Champions League. Diretta sull'app Prime Video, disponibile per il clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime alle 21.