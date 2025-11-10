Milan-Leao, la "terapia Allegri" funziona

Nel VIDEO Manuele Baiocchini fa il punto su Rafael Leao che nelle ultime partite ha cambiato marcia. Nel processo di crescita è sulla strada giusta: ora è più concentrato, ha voglia di fare la differenza con giocate, classe e atteggiamento giusto. Insomma, la 'terapia Allegri' funziona
Prossimi Video
Le parole di De Laurentis, piena fiducia a Conte
Serie A
De Laurentiis: "Le dimissioni di Conte una favola del web"
Serie A
Atalanta, Palladino pronto a prendere il posto di Juric
Serie A
Atalanta, Palladino già in passato era stato vicino
Serie A
Atalanta, Juric esonerato: al suo posto Palladino
Serie A
Il Napoli e il confronto con Conte: le ultime news
Serie A
Lazio, il comunicato sulle critiche di Sarri all'arbitro
Serie A