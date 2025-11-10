Offerte Black Friday
Milan-Leao, la "terapia Allegri" funziona

Serie A

Nel VIDEO Manuele Baiocchini fa il punto su Rafael Leao che nelle ultime partite ha cambiato marcia. Nel processo di crescita è sulla strada giusta: ora è più concentrato, ha voglia di fare la differenza con giocate, classe e atteggiamento giusto. Insomma, la 'terapia Allegri' funziona

CLASSIFICA SERIE A, IL CONFRONTO CON LA SCORSA STAGIONE

