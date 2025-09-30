A distanza di un anno come cambia la classifica di Serie A? Dopo 5 giornate la squadra che si è migliorata maggiormente è la Roma, molto bene anche il Cagliari, ma registrano un segno positivo anche le due milanesi, la Juve e il Napoli campione d'Italia in carica. Dalla parte opposta, nessuno sta andando male quanto il Torino, ma sono peggiorate anche Fiorentina e Lazio
- Punti nel 2025/2026: 4
- Punti nel 2024/2025: 11
- Posizione nel 2025/2026: 15°
- Posizione nel 2024/2025: 1°
- -14 posizioni in classifica
- Punti nel 2025/2026: 7
- Punti nel 2024/2025: 10
- Posizione nel 2025/2026: 11°
- Posizione nel 2024/2025: 3°
- -8 posizioni in classifica
- Punti nel 2025/2026: 3
- Punti nel 2024/2025: 6
- Posizione nel 2025/2026: 17°
- Posizione nel 2024/2025: 10°
- -7 posizioni in classifica
- Punti nel 2025/2026: 3
- Punti nel 2024/2025: 6
- Posizione nel 2025/2026: 16°
- Posizione nel 2024/2025: 11°
- -5 posizioni in classifica
- Punti nel 2025/2026: 2
- Punti nel 2024/2025: 5
- Posizione nel 2025/2026: 20°
- Posizione nel 2024/2025: 17°
- -3 posizioni in classifica
- Punti nel 2025/2026: 2
- Punti nel 2024/2025: 5
- Posizione nel 2025/2026: 19°
- Posizione nel 2024/2025: 16°
- -3 posizioni in classifica
- Punti nel 2025/2026: 6
- Punti nel 2024/2025: 7
- Posizione nel 2025/2026: 12°
- Posizione nel 2024/2025: 8°
- -4 posizioni in classifica
- Punti nel 2025/2026: 5
- Punti nel 2024/2025: 5
- Posizione nel 2025/2026: 14°
- Posizione nel 2024/2025: 14°
- stessa posizione in classifica
- Punti nel 2025/2026: 7
- Punti nel 2024/2025: 6
- Posizione nel 2025/2026: 10°
- Posizione nel 2024/2025: 13°
- +1 posizione in classifica
- Punti nel 2025/2026: 9
- Punti nel 2024/2025: 8
- Posizione nel 2025/2026: 5°
- Posizione nel 2024/2025: 6°
- +1 posizione in classifica
- Punti nel 2025/2026: 11
- Punti nel 2024/2025: 9
- Posizione nel 2025/2026: 4°
- Posizione nel 2024/2025: 4°
- stessa posizione in classifica
- Punti nel 2025/2026: 12
- Punti nel 2024/2025: 10
- Posizione nel 2025/2026: 2°
- Posizione nel 2024/2025: 2°
- stessa posizione in classifica
- Punti nel 2025/2026: 9
- Punti nel 2024/2025: 6
- Posizione nel 2025/2026: 6°
- Posizione nel 2024/2025: 12°
- +6 posizioni in classifica
- Punti nel 2025/2026: 8
- Punti nel 2024/2025: 5
- Posizione nel 2025/2026: 8°
- Posizione nel 2024/2025: 15°
- +7 posizioni in classifica
- Punti nel 2025/2026: 12
- Punti nel 2024/2025: 8
- Posizione nel 2025/2026: 1°
- Posizione nel 2024/2025: 7°
- +6 posizioni in classifica
- Punti nel 2025/2026: 7
- Punti nel 2024/2025: 2
- Posizione nel 2025/2026: 9°
- Posizione nel 2024/2025: 20°
- +11 posizioni in classifica
- Punti nel 2025/2026: 12
- Punti nel 2024/2025: 6
- Posizione nel 2025/2026: 3°
- Posizione nel 2024/2025: 9°
- +6 posizioni in classifica