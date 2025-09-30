Esplora tutte le offerte Sky
Classifica Serie A 2025-2026, il confronto con la scorsa stagione

Serie A fotogallery
17 foto

A distanza di un anno come cambia la classifica di Serie A? Dopo 5 giornate la squadra che si è migliorata maggiormente è la Roma, molto bene anche il Cagliari, ma registrano un segno positivo anche le due milanesi, la Juve e il Napoli campione d'Italia in carica. Dalla parte opposta, nessuno sta andando male quanto il Torino, ma sono peggiorate anche Fiorentina e Lazio

    San Siro a Inter e Milan: "Un passo storico"

    milano

    Il Consiglio comunale di Milano, dopo quasi 12 ore di discussione, ha approvato a notte fonda la...

    Sarri: "Modulo? È decisiva la determinazione"

    lazio

    L'allenatore della Lazio commenta il successo sul Genoa per 3-0 che getta alle spalle il ko del...

    Inter, bilancio approvato: utile di 35,4 milioni

    Serie A

    Il CdA dell'Inter ha approvato il bilancio per il 2024/25: per la prima volta in 15 anni la...