Napoli, Conte torna a Castel Volturno per dirigere l'allenamentoNAPOLI
L'allenatore del Napoli è tornato oggi a Castel Volturno - dopo i giorni di permesso concordati con la società in seguito alla sconfitta di Bologna con conseguente sfogo in conferenza stampa - per dirigere l'allenamento nel pomeriggio. Conte riprende dunque il lavoro con il gruppo (anche se non al completo tra nazionali e infortunati) in vista della sfida contro l'Atalanta in programma sabato 22 novembre allo stadio Maradona. Una sfida importante per provare a ripartire il periodo prima della sosta avaro di risultati e reti segnate. Nel video le ultime news con l'inviato Francesco Modugno
TAG:
Prossimi Video
Vlahovic al JMedical per accertamenti
Serie A
Conte torna a Castel Volturno dopo i giorni di permesso
NAPOLI
Dopo i gol in azzurro Pio punta il primo derby
INTER
Milan verso il derby: gli allenamenti ripartono martedì
MILAN
Vlahovic in Italia: affaticamento da monitorare
juventus
Runjaic: "Bilancio positivo ma Udinese può migliorare"
Serie A
Juve, sovraccarico all'adduttore per Vlahovic in nazionale
Serie A