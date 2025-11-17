Conte torna a Castel Volturno dopo i giorni di permesso

L'allenatore del Napoli è tornato oggi a Castel Volturno - dopo i giorni di permesso concordati con la società in seguito alla sconfitta di Bologna con conseguente sfogo in conferenza stampa - per dirigere l'allenamento nel pomeriggio. Conte riprende dunque il lavoro con il gruppo (anche se non al completo tra nazionali e infortunati) in vista della sfida contro l'Atalanta in programma sabato 22 novembre allo stadio Maradona. Una sfida importante per provare a ripartire il periodo prima della sosta avaro di risultati e reti segnate. Nel video le ultime news con l'inviato Francesco Modugno

