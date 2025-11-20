Caso Osimhen: De Laurentiis rinviato a giudizio

Napoli, De Laurentiis rinviato a giudizio per il caso Osimhen: le news LIVE
Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. A giudizio anche l'ad Chiavelli e il club. Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell'estate del 2019 e dell'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille. Atteso nelle prossime ore un comunicato del Napoli. Processo al via il 2 dicembre
La ricostruzione del caso
Il rinvio a giudizio è legato in particolare a due operazioni: l'acquisto di Manolas dalla Roma nell'estate 2019 (fu inserito nell'affare anche il centrocampista Amadou Diawara) e quello di Osimhen dal Lille nell'estate 2020: nell'operazione per portare il nigeriano a Napoli furono inseriti il portiere Karnezis e tre giovani del vivaio, Manzi, Palmieri e Liguori. Per la Procura di Roma il club avrebbe fatto ricorso a plusvalenze fittizie
Atteso un comunicato del Napoli e dei legali di De Laurentiis
