Caso Osimhen: De Laurentiis rinviato a giudizio

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Napoli, De Laurentiis rinviato a giudizio per il caso Osimhen: le news LIVE

live napoli

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. A giudizio anche l'ad Chiavelli e il club. Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell'estate del 2019 e dell'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille. Atteso nelle prossime ore un comunicato del Napoli. Processo al via il 2 dicembre

LIVE

La ricostruzione del caso

Il rinvio a giudizio è legato in particolare a due operazioni: l'acquisto di Manolas dalla Roma nell'estate 2019 (fu inserito nell'affare anche il centrocampista Amadou Diawara) e quello di Osimhen dal Lille nell'estate 2020: nell'operazione per portare il nigeriano a Napoli furono inseriti il portiere Karnezis e tre giovani del vivaio, Manzi, Palmieri e Liguori. Per la Procura di Roma il club avrebbe fatto ricorso a plusvalenze fittizie

Atteso un comunicato del Napoli e dei legali di De Laurentiis

Dopo la notizia del rinvio a giudizio di Aurelio De Laurentiis con l'accusa di falso in bilancio per presunte plusvalenze fittizie, è atteso un comunicato da parte del Napoli e dei legali di De Laurentiis

Falso in bilancio, De Laurentiis rinviato a giudizio

Il gup di Roma ha rinviato a giudizio il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. Oltre al presidente il giudice ha mandato a giudizio il suo braccio destro, Andrea Chiavelli e la società calcistica. Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell'estate del 2019 e dell'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille

Serie A: Altre Notizie

Caso Osimhen: De Laurentiis rinviato a giudizio

live napoli

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di...

Scaroni: "Derby di Milano partita unica al mondo"

milan

Il presidente del Milan è intervenuto allo Sport Industry Talk, soffermandosi sul derby con...

Zappi (Aia): "Stupito, emergerà mia estraneità"

indagine figc

Le parole del numero uno dell'Associazione italiana arbitri dopo la notifica della chiusura...

La presentazione della 12^ giornata di Serie A

guida tv

La 12^ giornata di campionato, dopo la pausa delle nazionali, si apre sabato 22 e si conclude...

Rabiot: "Derby gara elettrica, Allegri fantastico"

milan

Le parole del francese a Dazn prima del derby di Milano: "Sarà bello poter dire di aver giocato...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE