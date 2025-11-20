Caso Osimhen: De Laurentiis rinviato a giudizio

Il rinvio a giudizio è legato in particolare a due operazioni: l'acquisto di Manolas dalla Roma nell'estate 2019 (fu inserito nell'affare anche il centrocampista Amadou Diawara) e quello di Osimhen dal Lille nell'estate 2020: nell'operazione per portare il nigeriano a Napoli furono inseriti il portiere Karnezis e tre giovani del vivaio, Manzi, Palmieri e Liguori. Per la Procura di Roma il club avrebbe fatto ricorso a plusvalenze fittizie